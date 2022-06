El edil no adscrito de Badajoz pide que se declare "persona non grata" a Henar Álvarez por sus palabras en Los Palomos

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Badajoz, Alejandro Vélez, ha presentado este miércoles en el registro municipal una moción en la que propone para su aprobación por el pleno ordinario de junio declarar "persona non grata" a la cómica Henar Álvarez "por no haber pedido perdón, ni rectificar" las palabras expresadas en la fiesta de 'Los Palomos 2022'.

Asimismo, la moción pide que no se vuelva a contratar "nunca más a esta 'artista' con fondos municipales", al tiempo que recuerda que "a día de hoy la señora Álvarez no se ha disculpado, ni pedido perdón por las ofensas proferidas" en la fiesta hacia el exalcalde Miguel Celdrán.

Al mismo tiempo, propone también exigir a la Fundación Triángulo, organizadora del evento, y "que dice defender la tolerancia y el respeto a las personas LGTBI", que se manifieste en contra de dichas palabras "por, precisamente, ser ofensivas y contrarias a la tolerancia y respeto que tanto pregonan".

Igualmente, solicita a los servicios jurídicos del ayuntamiento la presentación de una querella criminal "contra esta 'señora' por difamar y humillar la historia de nuestra ciudad y la del alcalde promotor de esta fiesta, Miguel Celdrán", así como "por haber insultado a los pacenses que le pagamos para que viniera a contar 'chistes' y no a difamar".

Así se recoge en el texto de la moción, remitido a los medios y en cuyos antecedentes Alejandro Vélez recuerda que el pasado sábado 4 de junio se celebró en la ciudad la fiesta popular de Los Palomos, "cuyo autor e impulsor fue D. Miguel Celdrán (Q.e.p.d.), ya que surgió de la mala interpretación de una broma suya, siendo promovida por el entonces gobierno municipal de Badajoz, que él presidía".

"Desgraciadamente, la maestra de ceremonias de la fiesta del sábado citado, una presunta 'cómica' llamada Henar Álvarez, además de dar todo un ejemplo de mal gusto y grosería durante su actuación, se permitió el lujo de insultar a D. Miguel Celdrán y a todos los pacenses", ha continuado, a la vez que ha remarcado que dijo, "entre otras soeces": "Me flipa que os insulte un alcalde homófobo y hayáis montado una fiesta que dura ya 11 años para que se joda. Estará el tío pensando: ya me podía haber metido la lengua en el culo".

Por lo anterior, Vélez pidió a la Alcaldía que exigiera una rectificación pública a Álvarez y que pidiera perdón por insultar "tan gravemente" a Miguel Celdrán y a todos los pacenses, "cuestión que éste hizo y es de agradecer".

Al mismo tiempo, ha expuesto en la moción que tiene "constancia" de que toda la actuación de Henar Álvarez consistió "en un rosario de ordinarieces, palabras malsonantes y actitudes soeces para con el público que allí se dio cita, tirándoles incluso las bragas propias y alardeando de ello".

"Y es que parece que este espectáculo del sábado pretendió identificar a la comunidad gay con el gusto por lo soez, y nada más lejos de la realidad", ha remachado, para agregar que "solo había que escuchar los comentarios del público allí concentrado, incómodo en su mayoría con dichas actitudes y comentarios de mal gusto", porque "libertad, alegría y diversidad nada tienen que ver con el insulto, la ordinariez y la falta de profesionalidad".

Una ciudad como Badajoz, según Vélez, "merece una mínima exigencia de calidad y profesionalidad" por parte de los artistas contratados para cualquier evento que se celebre, "sin que se practique el fácil 'todo vale' para eludir un mínimo de originalidad y sentido de lo artístico y así disfrazar la ausencia de talento".

Ante ello, ha exigido que el dinero de los pacenses no vuelva a ser utilizado para pagar a personas que suben al escenario "sin el más mínimo conocimiento sobre la fiesta que vienen a celebrar y sin una mínima exigencia de calidad sobre el espectáculo que pretenden ofrecer"; así como una disculpa a todos los pacenses por parte de la Fundación Triángulo, entidad que recibe subvenciones del ayuntamiento con el dinero de todos los pacenses, y es organizadora de los eventos de 'Los Palomos'.

"Y, por tanto, primera responsable del grave error de haber contratado a la señora Álvarez", ha detallado Alejandro Vélez, que concluye que, en caso contrario, pide que la fiesta de 'Los Palomos 2023' sea organizada por otra de las diferentes asociaciones de la comunidad LGTBI "que pueda garantizar un mínimo de calidad y rigor a la misma".