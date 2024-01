El delantero Álex Alegría firma un precontrato con el CD Badajoz

La afición del Club Deportivo Badajoz pedía fichajes, y ya llegó el primero de este mercado de invierno, aunque no sabemos si será una “alegría” del todo. La web del club confirma que “el delantero placentino Álex Alegría ha firmado un precontrato según el cual, club y jugador acuerdan concederse un plazo que vence el próximo día 15 de enero de 2024 a las 12:00 del mediodía para decidir si el futbolista queda vinculado laboralmente con el club. Hasta dicha fecha el jugador entrenará con dinámica del primer equipo, bajo la dirección de su entrenador y cuerpo técnico, con el fin de que se valore deportivamente el rendimiento del jugador”.

“Teniendo como limite el próximo lunes, 15 de enero el club deberá decidir libremente y de forma unilateral si se vincula al futbolista contractualmente siempre y cuando el futbolista no haya presentado una oferta oficial de Suiza antes de la fecha estipulada”, según fuentes del club.

Álex Alegría comenzó su carrera en el Club Polideportivo San Miguel y la escuela de fútbol de la U. P. Plasencia, luego pasó al C. P. Cacereño, debutando en el primer equipo a los dieciocho años. Destacó en el Real Betis «B» antes de fichar por el C. D. Numancia de Soria en 2015, donde fue el máximo goleador. En la temporada 2016-17 debutó en Primera División con el Betis y fue cedido al Levante U.D., Rayo Vallecano y Real Sporting de Gijón en temporadas sucesivas. Posteriormente, fichó por el R. C. D. Mallorca, finalizando su contrato en febrero de 2023 y fichando en el extranjero con su ultimo club Foolad FC. de Irán.

Próximo partido, domingo 14 de enero

El equipo pacense tendrá una nueva oportunidad de redimirse de su última derrota ante el Llerenense este próximo domingo 14 de enero ante el Unión Adarve madrileño. Partido correspondiente a la jornada 18 del Grupo V de 2ª RFEF. El Badajoz está ahora mismo en la posición 14 de la clasificación, cerca de los puestos de descenso.