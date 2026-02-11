CSIF muestra su "decepción" por el cierre de la piscina climatizada de San Roque en Badajoz tras "años de advertencias"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Extremadura ha manifestado su "más profunda decepción" por la situación de "desidia" y el "abandono institucional" del servicio de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), que "ha desembocado" en el cierre de la piscina climatizada de San Roque al no reunir las condiciones sanitarias necesarias para poder desarrollar la actividad con garantías tras años de advertencias "ignoradas".

CSIF, sindicato más representativo en el Ayuntamiento de Badajoz, ha señalado en nota de prensa que lleva años "advirtiendo, reclamando y denunciado durante mucho tiempo esta situación", pero que "se ha hecho caso omiso a las mismas".

Así venía ocurriendo en el caso de la piscina climatizada, ha especificado, debido a que las condiciones de humedad y temperatura de esta instalación no se ajustaban a lo establecido en el Decreto 102/2012, de 8 de junio, por el que se regulan las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo de Extremadura. Esta situación no sólo suponía un riesgo para los usuarios, sino también para el personal que presta allí sus servicios, ha apuntado.

Durante todo este tiempo, el Ayuntamiento de Badajoz no ha previsto la "necesaria sustitución" de la deshumectadora, "cuyos reiterados fallos y averías han provocado que se alcanzara la situación actual". "Así las cosas, y tras la última denuncia de CSIF el pasado jueves, el Servicio de Prevención procedió a visitar la instalación, constatando que los niveles de humedad llegaban a alcanzar el 99,99 por ciento, haciendo inviable cualquier tipo de actividad en las instalaciones", ha detallado el sindicato.

"Hasta llegar a esta decisión", ha continuado, algunos compañeros han sufrido enfermedades respiratorias graves, derivando incluso en el uso frecuente de inhaladores, una situación "absolutamente inaceptable y evitable".

Desde CSIF han reiterado que el estado de muchas instalaciones municipales "dista mucho de ser el adecuado" y que los recientes episodios climatológicos "solo han servido para camuflar lo que no es otra cosa que una clara falta de inversión en mantenimiento y restauración de los elementos ya existentes".

Asimismo, han puesto el acento en que llevan tiempo advirtiendo de la "deficitaria" situación de las plantillas de los distintos servicios municipales, lo que está provocando retrasos en trabajos y expedientes; de ahí que consideren "imprescindible" una actualización del catálogo de puestos de trabajo, adaptando las funciones a la realidad actual y derivando de ello las plazas necesarias para cubrir "adecuadamente" los servicios.

Sin embargo, desde el consistorio "se ha hecho oídos sordos a estas advertencias" y, pese a asegurar que el reconocimiento como municipio de gran población permitiría crear y cubrir estas necesidades, se ha optado por crear nuevos puestos directivos a cubrir por personal de confianza, "eliminando cualquier margen presupuestario para invertir en el capítulo de personal".

"Deseamos que el ayuntamiento dé un giro de 180 grados y vuelva a ser una administración moderna y pionera en avances laborales, referente para otras instituciones, dejando atrás los últimos lugares que ocupa actualmente", concluye CSIF.