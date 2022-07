CSIF desconvoca la concentración en el Ayuntamiento de Badajoz a la espera de una negociación para toda la plantilla

El sindicato CSIF ha desconvocado la concentración de los trabajadores municipales prevista el próximo 12 de julio como respuesta a la "poca sensibilidad" del equipo de Gobierno hacia toda la plantilla, una conocido que el acuerdo para el incremento salarial de la Policía Local no contará con el respaldo de PP, PSOE no el concejal no adscrito.

CSIF considera que es "más oportuno" esperar a la apertura de los cauces de negociación necesarios para la mejora de las condiciones laborales y económicas del "conjunto de los empleados públicos del consistorio".

En este sentido, CSIF incide en que desde que se inició este "conflicto" ha rechazado el acuerdo para la Policía Local, por "ignominioso y carente de toda legitimidad", en tanto que el sindicato policial con el que el equipo de Gobierno llegó al citado acuerdo no tiene representación en la mesa general de negociación.

La primera medida que tomó CSIF fue reunirse con el coordinador de los jefes de servicio, así como con otras jefas de servicio, para trasladarles que ese acuerdo era "todo un despropósito", señala en una nota de prensa.

A partir de ahora, CSIF confía en que en próximas reuniones se pueda culminar la firma de un "buen acuerdo" para el conjunto de los empleados públicos del ayuntamiento. Asimismo, reclama una negociación "justa" en la que valoren y se tengan en cuenta las funciones laborales que desempeñan todos los trabajadores del consistorio pacense.

Los responsables municipales "no deben hacer oídos sordos" a las demandas de este sindicato y debe comenzar una negociación "seria" en la que se reconozca el valor de los servicios públicos y se apueste por "modernizarlos". A partir de aquí, remarca el sindicato, deben ser "atendidas, de una manera justa", las reivindicaciones económicas de todos los empleados públicos.