El concejal Antonio Cavacasillas se despide en el último pleno ordinario de 2023

El hasta ahora primer teniente de alcalde delegado de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Badajoz y también diputado nacional por el PP en la provincia pacense, Antonio Cavacasillas, renunció este pasado jueves a su cargo de concejal “por responsabilidad” y "por coherencia con una situación a nivel nacional que requiere los máximos esfuerzos estando en oposición".

"Quiero comunicar por qué realmente me voy, lo hago por responsabilidad, por coherencia ante una situación a nivel nacional que requiere los máximos esfuerzos estando en oposición, lo hago por amor a mi ciudad y por el respeto máximo a esta casa y a todas las personas que trabajan en ella. Por creencia personal pero no por deseo propio. Os pido a los que estéis aquí que no olvidéis cuál es el verdadero sentido de vuestro trabajo en el ayuntamiento, la ciudad por encima de uno mismo, evitar formar muros y aprender a tender puentes porque el objetivo de todos es el mismo: hacer mejor a Badajoz y a sus pedanías. Dentro de tres días el tiempo dará paso a un año nuevo, vendrá otra persona que ocupará mi lugar y pronto nadie se acordará de Cavacasillas pero yo estaré feliz por haber simplemente contribuido a mejorar una parte insignificante de la historia de esta maravillosa ciudad", esta fue una de las partes más significativas del largo discurso de Antonio Cavacasillas al final del pleno.

En un emotivo discurso, Antonio Cavacasillas recordó sus comienzos en el PPcuando se afilió en 1995, año en el que Miguel Ángel Celdrán ganó sus primeras elecciones municipales, a quien dio las gracias al igual que mencionó a otras personas que le han ayudado todos estos años como Alejandro Ramírez del molino, Francisco Javier Fragoso o el presidente del PP provincial, Manuel Naharro.

Al final de la última sesión ordinaria celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento de Badajoz, tanto el mismo Cavacasillas como el alcalde Ignacio Gragera se enfundaron en un abrazo y el mismo Gragera quiso dedicarle unas palabras de cariño y recuerdo en su trabajo para la ciudad todos estos años: "Aquí eres uno más de este grupo de 14 concejales que con mucha ilusión conseguimos un gran objetivo que fue el del 28 de mayo pasado, y sobre todo, que esta que es tu ciudad va a seguir seguramente pidiéndote cosas y que desde tu nueva responsabilidad sigas ayudando a que Badajoz despegue ese salto definitivo y sobre todo a que en este tiempo que empieza ahora estoy absolutamente convencido que no vas a desconectar de la realidad de esta ciudad pero desde luego nosotros te vamos a seguir llamando y pidiéndote que nos eches una mano porque sé que a pesar de tu salida seguirás estando a disposición de todos los que precisemos de tu ayuda".

También desde los grupos municipales de Vox y PSOE, a través de sus portavoces, Marcelo Amarilla y Ricardo Cabezas, dedicaron buenas palabras al que ya es ex concejal de la ciudad, quien confirmó en una rueda de prensa posterior que va a seguir como coordinador local del PP y por qué tomó la decisión de elegir el Congreso en lugar del ayuntamiento: "Me voy porque creo que lo hago por responsabilidad y lo hago porque quiero a esta ciudad y porque en el difícil equilibrio de estar en oposición en el Congreso de los Diputados y en el gobierno aquí en la ciudad como primer teniente de alcalde y con la responsabilidad de servicios sociales y todo lo que ello conlleva iba a resultarme complicado que en cualquier momento se iba a producir un desequilibrio y algunas de las partes sufriera por esta situación".