CCOO califica como caótica la oferta de empleo del Ayuntamiento de Badajoz

La sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Badajoz ha criticado que la "caótica" Oferta de Empleo del consistorio de la capital pacense restringirá los derechos a decenas de candidatos del Plan de Empleo Municipal.

Según ha concretado, el Ayuntamiento de Badajoz recibirá de la Junta de Extremadura 4.606.300 euros para el desarrollo del Plan de Empleo, y contratará a unas 274 personas para cubrir competencias municipales de gestión directa, por lo que debe ser "muy escrupuloso" en el proceso y respetar los principios básicos de acceso al empleo público.

En nota de prensa, CCOO ha criticado "irregularidades" en la selección de los candidatos del Programa de Colaboración Municipal de Empleo 2022 (Pceme) tanto en las 110 contrataciones que realizará de las Auxiliares de Ayuda a Domicilio, como en la "inmediata" contratación de 36 Auxiliares Administrativos, a la vez que ha agregado que "se teme que pasará igual en el resto de categoría profesionales".

"En total estaríamos hablando de aproximadamente 274 contratos durante un año en categorías que van desde el grupo AP al A2", ha detallado, al tiempo que ha explicado que el ayuntamiento, en base a la normativa que ampara y regula el proceso de contratación del Pceme, definió y solicitó una oferta de empleo al Sexpe con unos perfiles, criterios y prioridades para la selección entre los desempleados de la ciudad.

Así, ha agregado que esta información se publica en el tablón de anuncios del ayuntamiento por principios de transparencia y derecho a la información de los interesados; y que, en base a ello, el Sexpe ha realizado la preselección entre los demandantes de empleo que cumplían los requisitos de acceso académicos, de formación y experiencia que ha exigido este año el consistorio.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Los criterios de selección incluyen requisitos tales como, en primer lugar, antigüedad como demandante de empleo y en segundo lugar si existiera empate, como establece el acuerdo regulador, se prioriza primero a los mayores de 45 años, a continuación, los jóvenes hasta 30 y por último las personas entre los 30 y 45 años, como establece el Acuerdo de contratación de personal temporal en el ayuntamiento.

Al respecto, ha matizado que el ayuntamiento "unilateralmente añadía, aún no siendo requisito obligatorio en la normativa" que, en caso de empate, le daría prioridad en la contratación a los candidatos encuadrados en los colectivos en riesgo de exclusión social.

La sección sindical CCOO Ayuntamiento de Badajoz ha detallado en este punto que en la información que aparece en el tablón de anuncios del consistorio a las personas interesadas "ni tan siquiera se refleja este último criterio", así como que tampoco se trasladaba a los representantes de los trabajadores, en la reunión mantenida el pasado día 9 de mayo en la que se les informa de que la contratación será por el orden que establece la preselección del Sexpe, como viene siendo habitual en los últimos años.

"Si bien sí nos aclara que descartan en esta convocatoria la realización de pruebas de aptos y no aptos", ha continuado, para matizar que el ayuntamiento informa en las reuniones de selección a las candidatas para ser seleccionadas como Auxiliares de Ayuda a Domicilio que, estando el consistorio obligado a priorizar la contratación de personas en riesgo de exclusión social, procederá a contratar como preferente a las personas preseleccionadas, para lo que "únicamente" han cruzado los datos de estas personas con las bases de datos de los Servicios Sociales de la ciudad de quienes "ya eran usuarias de los mismos".

"A pesar de los esfuerzos realizados desde CCOO exigiendo en última instancia que todos los preseleccionados deberían tener opción a la valoración de su situación por un principio de igualdad en el acceso al empleo público", ha expuesto.

La finalidad del programa de Colaboración Económica Municipal para el Empleo es financiar la contratación de personas desempleadas demandantes de empleo por parte de las entidades locales de la comunidad autónoma de Extremadura, al objeto de satisfacer las necesidades laborales de estas entidades, facilitando así la inserción laboral y mejora de la ocupabilidad de las personas.

La normativa que regula este programa especifica que solo será obligatorio la contratación de personas en exclusión social si no hubiese candidatos en el Centro de Empleo, realidad que no ocurre, según CCOO, en la ciudad con un número "elevado" de personas en situación de desempleo, o bien que el ayuntamiento lo hubiese especificado en la oferta o el escrito indicando el modelo de selección, "circunstancia que literalmente no aparece como criterio a cumplir y solo en caso de igualdad de condiciones".

"Con esta forma de proceder, no solo vulneran la resolución del 7 de febrero que regula el proceso, sino también el propio proceso de contratación y el derecho a la negociación e información de los representantes sindicales en el ayuntamiento", ha hecho hincapié, para remarcar que "especialmente grave es la vulneración de la negociación colectiva ya que, en el caso de establecer criterios en la contratación de personal temporal, es obligatorio la negociación con los representantes de los trabajadores y así se recoge tanto en el Trebep como en la actual Reforma Laboral".

Además de ello, están quedando en "indefensión" a decenas de candidatos que, estando también en riesgo de exclusión social (estar en situación de desempleo, parados de larga duración, en muchos casos sin prestación o prestaciones "bajísimas", presentar dificultades de mantener su vivienda o no tenerla, mayores de 45 años, etc. "aboca a todos los candidatos en gran medida a encontrarse en esta situación"), no serán valorados por los Servicios Sociales si no son ya usuarios de los mismos.

Así, las mismas fuentes han querido poner "en alerta" a que toda la población desempleada de la ciudad que pueda optar a estos contratos del Ayuntamiento de Badajoz, de un año de duración en diversas categorías, "con carácter urgente" soliciten en los Servicios Sociales de la capital pacense la valoración de situación de riesgo de exclusión social "para así, al menos, estar en las mismas condiciones que el resto de candidatos".

CCOO ha criticado igualmente que el ayuntamiento pretende un ahorro del Capítulo 1 "más allá del fin del programa", ya que "está cubriendo y lo viene haciendo hace años", puestos y funciones que están en la RPT los cuales deberían ser cubiertos por el Capítulo 1. Estos puestos deberían ser convocados y "urgentemente" cubiertos con contratos de interinidad por las personas que han aprobado las bolsas de trabajo, ha agregado, para matizar que "incluso están amortizando algunos puestos para seguir con su discurso de superávit y ahorro".

Por último, ha abundado en que están vulnerando la normativa de acceso al empleo público y el propio acuerdo regulador en la contratación, por ejemplo, de los 36 auxiliares administrativos que van a contratar exigiéndoles unos requisitos académicos y de formación por encima de lo que exige la ley para los funcionarios de carrera en esta categoría en las oposiciones.

"En resumen, no se pueden vulnerar los procesos, cambiar las reglas del juego, ni exigir duros a pesetas. Las tareas a realizar por las personas contratadas deben ser todas de competencia municipal y en gestión directa", concluye la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Badajoz.