La Diputación de Badajoz lanza un programa de apoyo al transporte de personas con movilidad reducida para asociaciones

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado este martes, día 15, el programa de apoyo al transporte de personas con movilidad reducida MOVA+ (Movilidad y Vehículos Adaptados + Accesibilidad, Inclusión, Avance y Apoyo Público), dedicado a entidades sin ánimo de lucro que presten servicios a este colectivo con un importe global de un millón de euros.

Acompañada del presidente de Cermi Extremadura, Pedro Calderón, Del Puerto ha detallado de esta nueva convocatoria de subvenciones para la adquisición de vehículos adaptados de transporte de personas con movilidad reducida que se trata de la primera que impulsa la institución provincial y que pocos organismos la tienen, con la posibilidad de ampliar el crédito y una vigencia de dos años, por lo que el plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 31 de octubre de 2026.

En su intervención, ha explicado que se trata de una nueva convocatoria de ayudas o programa que se pone en marcha a través del Área de Políticas Sociales y Cooperación Internacional al Desarrollo y que, bajo la denominación de MOVA+, está destinada a entidades sin ánimo de lucro para facilitar la adquisición de vehículos adaptados, con los que poder transportar a las personas con movilidad reducida por discapacidad o por diversidad funcional.

Una iniciativa, ha continuado, que pretende garantizar el derecho de la movilidad de personas con discapacidad o con movilidad reducida y así reforzar la red de atención social, mediante un apoyo directo a la red de entidades sin ánimo de lucro que están comprometidas con la inclusión.

En la diputación son "conscientes" de que las personas con discapacidad y con movilidad reducida también tienen el derecho a poder desplazarse de un sitio a otro y ya no solo por asistencia a servicios sanitarios o educativos, sino que también puedan desarrollar su vida en el "amplio sentido de la palabra" y acudir a actividades de ocio o culturales, puesto que las condiciones físicas, económicas o sociales "no pueden ni deben ser un impedimento para ello".

Al respecto, ha destacado que estos desplazamientos "incluso" se hacen "más complicados" en el mundo rural que en el urbano, "sobre todo" cuando hay que desplazarse entre municipios por el alto coste que supone una inversión de un vehículo de este tipo, así como que "precisamente" la falta de adecuación del transporte interurbano para estas personas "todavía agrava más sus circunstancias y su situación", de ahí la "obligación" de la diputación como administración pública de ayudarles, facilitarles las herramientas y garantizar así ese derecho.

La presidenta de la Diputación de Badajoz ha precisado que las bases de la convocatoria se han publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia, con un presupuesto de un millón de euros, con la posibilidad de ampliar esa cuantía a lo largo de la vigencia del programa. La subvención que reciban estas entidades debe destinarse a financiar el gasto derivado de la compra de vehículos nuevos y adaptados para este tipo de transporte, y la convocatoria va a estar abierta durante los ejercicios económicos de 2025 y 2026.

Las asociaciones sin ánimo de lucro que pueden beneficiarse de esta subvención, ha hecho hincapié, son aquellas que estén legalmente constituidas y formalmente inscritas en el Registro nacional de asociaciones, el autonómico o cualquier otro registro público oficial de entidades sin ánimo de lucro de municipios de la provincia incluidos los de más de 20.000 habitantes.

Dichas asociaciones deben estar vinculadas con la acción o con servicios sociales y su finalidad prioritaria debe ser la realización de actividades y programas dirigidos a la atención social de personas y grupos vulnerables y desfavorecidos y, en concreto, proyectos y actuaciones destinados a luchar contra las barreras de la discapacidad. La cuantía de la subvención se fija con arreglo al presupuesto que aporten los solicitantes y la disponibilidad presupuestaria, pero la ayuda máxima por adquisición no será superior a 40.000 euros.

Para que la ayuda sea "realmente efectiva", se va a hacer un pago único y por adelantado, ha resaltado Raquel del Puerto, junto con que se establecerán varios plazos de resolución a lo largo de la vigencia de la convocatoria conforme vayan llegando las solicitudes y, en el caso de que el presupuesto se agote antes de que se cierre, se contempla la posibilidad de ampliar los créditos destinados a esa financiación de vehículos.

Asimismo, en el caso de que haya "insuficiencia", matiza, tendrán preferencia aquellas asociaciones que no cuenten con ningún vehículo adaptado y las que tengan su sede en municipios de menos de 20.000 habitantes, todo ello en el marco de una convocatoria que nace de la escucha activa de estas asociaciones - cuya labor ha puesto en valor -, de los alcaldes de los municipios donde se encuentran y de las personas con discapacidad y con movilidad reducida y sus familiares.

Junto a Del Puerto, han estado en la presentación el diputado de Políticas Sociales, Ricardo Cabezas, la anterior diputada delegada, Ana Valls, así como Pedro Calderón, quien ha dado las gracias por esta iniciativa que coincide con las demandas de las asociaciones por las necesidades que tienen las mismas, también sus usuarios o las familias, en un ejercicio de "poner sobre la mesa esa escucha activa", a la vez que ha subrayado que se trata de una convocatoria "absolutamente innovadora" en materia de innovación social.

Como ha explicado, en el caso de las asociaciones que trabajan con este tipo de personas con discapacidad los servicios que se prestan en el centro están financiados por el Sepad, pero "fuera de eso quedan un montón de necesidades" de las entidades, las familias y las propias personas que no tienen financiación "por ningún otro organismo".

"Si hay algo que contribuye a la inclusión real de las personas con discapacidad es poder acceder, en igualdad de condiciones, a todos los servicios a los que puede acudir cualquier persona que no tenga discapacidad", ha remarcado, junto con que las asociaciones tienen necesidades de llevar y traer a los usuarios a los lugares en los que estén ubicados los distintos servicios a los que pueden asistir, pero que además de asistir al centro al que van a diario también presentan necesidades de ir a una consulta médica, además de a un evento cultural o deportivo.

De este modo, esta medida, además de "innovadora", va a suponer "un salto" en las posibilidades de las personas con discapacidad y en la "inclusión real". A preguntas de los periodistas por el interés de las asociaciones, Calderón ha asegurado que no hay una organización que no tengan la necesidad de tener un vehículo, si no lo tiene, o de modernizar con el que cuentan. Asimismo, se suelen ver "negros" para que los vehículos pasen la ITV o para adaptar las exigencias de seguridad y accesibilidad que deben reunir, por lo que reciben el programa con "alborozo".