Badajoz se presenta en FITUR como "un lugar donde encontrarse" y con el expediente para que la Semana Santa sea "internacional"

La Feria Internacional de Turismo, Fitur 2024, se está llevando a cabo -como cada año y hasta el domingo 28- en las instalaciones de Ifema (Madrid) y en el stand de la Junta de Extremadura se han presentado las novedades turísticas de la ciudad de Badajoz para este año tras un 2023 en el que el turismo no ha parado de crecer, como así lo ha expresado el alcalde Ignacio Gragera durante la presentación realizada en la mañana de este pasado miércoles.

"En el año 2023, en Badajoz hemos logrado alcanzar una cifra en torno al turismo que nos hacen sentirnos orgullosos del trabajo realizado, y cada vez nos hacen ser aún más ambiciosos de cara al futuro. Nos hace querer seguir impulsando y descubriendo todo nuestro patrimonio material e inmaterial, todo lo que Badajoz puede ofrecer, tanto a los que vivimos en ella como a todos los que nos visitan cada año que afortunadamente son cada vez más", así fueron las palabras de Gragera.

En su intervención, el concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Rubén Galea, ha destacado la media del 70% de ocupación hotelera que ha tenido la ciudad de Badajoz a lo largo del año 2023 gracias a su oferta turística cultural, histórica y de congresos, que ha convertido a Badajoz en "un lugar donde encontrarse", lema elegido para la campaña de promoción turística de la capital pacense en 2024.

"Por un lado, queremos seguir atrayendo a visitantes desde lugares cercanos de Extremadura y de las regiones limítrofes de Portugal, con visitas que pueden ser de un día, de una mañana o de una tarde, sin pernoctaciones. Estas visitas que se acercan a Badajoz por un evento concreto, para disfrutar de una de sus fiestas más emblemáticas, de compras o por motivos sanitarios, son visitas en las que se incluye por supuesto disfrutar de nuestra gastronomía de la mano de nuestro fantástico sector hostelero. Es raro el fin de semana que en la ciudad no hay un evento o actividad cultural, deportiva, comercial, lúdica o ferial; y que hace que nuestra ciudad atraiga cada fin de semana un número importante de visitantes. Por otro lado, queremos conseguir que viajeros y turistas se queden más tiempo con nosotros llenando hoteles y generando retornos a nuestra ciudad", ha expresado el concejal de turismo.

Como novedad se ha presentado el expediente para la consecución del título de Fiesta de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa de Badajoz, anunciado de esta manera por el alcalde Gragera: "Y es que este expediente que presentamos hoy se completará con un plan de difusión fuera de nuestras fronteras, especialmente centrado en Portugal y los países de habla hispana que por vínculos religiosos y culturales son aquellos en los que creemos que debemos realizar los mayores esfuerzos. Por tanto, una vez completado este expediente, desde el Ayuntamiento de Badajoz procederemos a la presentación del mismo en el Ministerio esperando que el próximo año, ya en 2025, podamos disfrutar del reconocimiento de nuestra Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Internacional".

En el acto también se ha presentado el 'Cuaderno de Viaje' diseñado por el artista José Manuel Gamero Gil, con una guía artística con ilustraciones de los distintos monumentos y espacios de Badajoz, incluyendo también un pasaporte que sellar tras visitar los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

El Carnaval de Badajoz, Fiesta de Interés Turístico Internacional, ha estado presente una vez más en FITUR con presencia de diferentes comparsas, así como de los pregoneros de esta edición, Damián Mollá y Juan Ibáñez, y miembros del patrocinador oficial Ibercaja. Dentro del programa de la feria, el próximo sábado 27 de enero a las 11 h. y a las 17 h. se celebrará un desfile en la plaza y el pasillo central del pabellón.

Badajoz contará con un Centro de Interpretación dedicado a los descubrimientos tartésicos de 'El Turuñuelo', según la presidenta de la Junta

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha comunicado en la misma feria de FITUR que en la ciudad de Badajoz se establecerá un Centro de Interpretación de toda la cultura tartésica con los últimos descubrimientos del yacimiento de 'El Turuñuelo'.

Fundación Triángulo anunciará este viernes la fecha de la fiesta de 'L@s P@lom@s'

Según ha informado la Fundación Triángulo Extremadura, este viernes 26, en Fitur, van a desvelar la fecha de la edición número 14 de la fiesta de 'L@s P@lom@s', el primer evento LGTBI que cuenta con la distinción de Fiesta de Interés Turístico Regional en el panorama nacional.

Fundación Triángulo tiene su stand de Extremadura Amable en Fitur.

"Badajoz y Cáceres no pueden segmentarse"

Y en la mañana de este jueves ha sido el turno del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien junto a los diputados provinciales Raquel del Puerto y Francisco Buenavista han participado en la presentación de la campaña turística de la provincia pacense en Fitur, y el mensaje del presidente de diputación y alcalde, además, de Villanueva de la Serena es que "Badajoz y Cáceres, no pueden segmentarse".

"Badajoz y Cáceres, ambas, tienen mucho que ofrecer. Por eso, Junta de Extremadura y diputaciones tienen que ir unidos en un objetivo común que no es otro que el turismo represente no solo la felicidad de la gente, no solo el descanso de aquellos que viven o quieren vivir un turismo diferente sino que sirvan también para que pueda vivir nuestra gente".