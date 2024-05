Badajoz espera presentar antes del verano a Turismo el expediente para que la Semana Santa sea de Interés Internacional

El Ayuntamiento de Badajoz espera presentar antes del verano al Ministerio de Industria y Turismo el expediente para que la Semana Santa de la ciudad sea declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, distinción que ya ostenta el Carnaval de la capital pacense.

A este respecto, el concejal de Turismo, Rubén Galea, ha recordado que la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid se comprometieron a realizar todos los trámites necesarios para la presentación del expediente para la declaración como fiesta internacional de la Semana Santa para este verano, y ha detallado que este jueves traían a pleno los últimos necesarios para presentarlo.

Como ha concretado, la orden reguladora de la declaración de este tipo de fiestas requiere en su artículo 8 la solicitud de informe favorable de la comunidad autónoma en cuyo ámbito territorial tenga lugar y el acuerdo de pleno del ayuntamiento de la localidad en que se celebre. De esta manera, esos son los dos acuerdos que van a la sesión plenaria, ha explicado, como solicitar a la Junta de Extremadura que informe favorablemente "con la mayor celeridad posible" el expediente, y por otro el acuerdo de pleno para presentarlo ante el Ministerio de Industria.

El portavoz de Vox, Marcelo Amarilla, ha apuntado que, con su presencia en Fitur, apoyaron esta declaración al entender que tras recibir este mismo título el Carnaval la siguiente celebración en alcanzarlo debe ser la Semana Santa, en aras de ostentar este "merecido salto de calidad" después de que fuese declarada de Interés Nacional en 2011. También se trata de una labor de promoción para atraer más turismo a la ciudad, dado que tendrá, una vez que se consiga, una mayor repercusión mediática.

A su vez, el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, ha señalado que, después de "tantos" años anunciando que "estaba todo hecho" o que se habían sacado licitaciones, "al final se ha demostrado" que el PP "no ha tenido los reflejos" para haber traído este asunto no en este mandato sino en el anterior, para que la Semana Santa fuera declarada "por fin" Fiesta de Interés Internacional. También ha confiado en que la Junta tarde "poco tiempo" en resolver y luego el Ministerio de Industria.

El alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, ha cerrado el debate al agradecer el trabajo "intenso" que se ha hecho por parte de la Concejalía para terminar, como se hizo, a principios de año el expediente, y la labor de promoción y difusión necesaria para completarlo y ha sumado que, como anunciaron en Fitur, antes del verano se pretende mandar todos los documentos y el expediente al Ministerio para intentar que el año que viene Badajoz pueda disfrutar de dos fiestas internacionales, Carnaval y Semana Santa.

Otros asuntos tratados en pleno

Asimismo y por unanimidad, el pleno ha aprobado una moción conjunta de PP y PSOE en la que el ayuntamiento insta al Gobierno a restituir el Premio Nacional de Tauromaquia otorgado por el Ministerio de Cultura; modificar la ley para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, para incluir en ella dicho galardón y asegurar así su continuidad en el tiempo; y rechazar la supresión de este último y las palabras del ministro de Cultura, "porque suponen un ataque injustificado a la industria de la tauromaquia, en su doble vertiente cultural y económica".

Vox no se ha querido sumar a la moción que inicialmente estaba planteada como propuesta de declaración institucional, y su concejal Carlos Pérez ha planteado que los toros "no son de derechas ni de izquierdas", sino que es "patrimonio cultural de los españoles, sin bandera, ni ideología, ni política", y ha explicado que les hubiera gustado adherirse a la declaración institucional, pero que el PP "muchas veces compra ciertos discursos de la izquierda, esta vez de la izquierda más radical", y ha mezclado tradiciones culturales de festejos populares de otros lugares de España.

Así, y ante la referencia que realiza la moción al Toro de la Vega - del que el texto dice: "No todo lo tradicional merece ser conservado. El festejo del Toro de la Vega, por ejemplo, se modificó gracias a un gobierno presidido por el Partido Popular. Es decir, no hay que asumir cualquier celebración acríticamente por el hecho de ser tradicional; hay que exigir que sea moral" - el edil de Vox ha afeado que los 'populares' han sido "un poco totalitarios" al no querer eliminar ese párrafo para que se sumaran cuando, además, no tienen la misma posición en todos los territorios.

Con el apoyo del PP y la abstención de Vox y PSOE, ha salido adelante la Agenda Urbana de Badajoz, a tenor de la cual el concejal del área, José Luis González, ha detallado que es un instrumento que va a permitir consolidar y avanzar en un modelo urbano centrado en las personas y que aglutine los "múltiples" proyectos y actuaciones actuales y los que se puedan desarrollar a futuro, además de contribuir a "aterrizar" los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los proyectos y actuaciones locales. En su turno de cierre, ha destacado además que es un documento "abierto".

Por unanimidad, se ha dado luz verde a una serie de puntos, como la aprobación definitiva del estudio de detalle referido al nuevo edificio de la asociación de padres de personas con autismo de Badajoz (Apnaba); la amortización anticipada del préstamo a largo plazo por importe de 25,7 millones para financiar el Plan de Impulso, o una obra de renovación de la red de saneamiento de la calle Santiago Soutullo con un importe de 176.679 euros.

Con la abstención de Vox y el voto positivo de PP y PSOE, ha salido adelante una moción de este último grupo para la elaboración del I Plan Integral de Salud Mental y Estabilidad Emocional de la ciudad; y con el voto negativo de Vox y positivo de PP y PSOE, otra propuesta de los socialistas para crear y poner en marcha un Plan de Juventud, aunque transaccionada por los 'populares' al suprimir el punto que pedía que estuviera acabado en 2025.

Además y con el voto en contra del PSOE se ha aprobado una moción conjunta de Vox y PP por el Día de las Familias que tiene como principal objetivo ponerlas en el centro de todas las políticas municipales; y los votos negativos de PP y Vox han rechazado una propuesta del PSOE en apoyo al proyecto de regadío de Tierra de Barros, en cuyo debate los partidos han incidido en las posturas que tienen sus respectivos grupos políticos en la Asamblea de Extremadura.

Ya en el turno de ruegos y preguntas, Ricardo Cabezas ha reiterado su pregunta por la aprobación de los presupuestos municipales para este año y ha interpelado por qué entiende el alcalde por "inmediatez", ante lo que Ignacio Gragera ha replicado que junto con los presupuestos y aunque "no es obligación" sí querían alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales para dotar al ayuntamiento de una "mejor y mayor" estructura, a tenor de lo cual ha indicado que las mesas se han celebrado durante esta semana y que espera que "se materialicen".

También ha confiado en que, por tanto, puedan aprobar el presupuesto y una "ambiciosísima" modificación de la RPT, y ha abundado en que, pese al retraso, consideraba que era "importante" que fueran a la par y en que lo que se ha retrasado, "es verdad", ha sido la negociación pero "parece que ya va todo por buen término" y espera que, en cuanto terminen de realizar esa negociación y de emitirse los informes correspondientes, puedan traer el presupuesto al pleno que, a falta de ese capítulo uno, está terminado "desde hace tiempo".