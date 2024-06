El Ayuntamiento de Badajoz saca a licitación por 220.000 euros la dirección veterinaria del Centro de Protección Animal

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Badajoz ha visto en su sesión de este martes un decreto de Alcaldía por el que se aprueba el expediente de contratación del servicio de dirección técnica veterinaria del Centro de Protección Animal de la ciudad, la recogida de animales vivos en la vía pública, incluidas urgencias, festivos y días laborales, y el contrato y las tramitaciones oportunas para la retirada de cadáveres de equinos en vía pública, por 220.000 euros y un plazo de un año.

El plazo para presentar ofertas es hasta el 12 de junio y el objetivo del contrato es la dirección técnica veterinaria; la recogida, vigilancia y control de animales extraviados o abandonados; el cuidado y la atención sanitaria de los animales acogidos en el Centro de Protección Animal municipal y el fomento del acogimiento y la adopción.

Así lo ha detallado el primer teniente de alcalde, Carlos Urueña, en una rueda de prensa en la que ha informado sobre los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local, en la que ha sido interpelado por el cierre del parque canino del Cerro del Viento tras la denuncia de varios vecinos que así lo pedían de forma cautelar, a raíz de lo cual han estado viendo las posibilidades de mejora de este parque, que es un espacio libre provisional situado en un terreno con uso educativo, lo cual es "perfectamente legal".

En este sentido, ha adelantado que el parque será reabierto y que van a aprovechar para desbrozarlo y limpiarlo, algo que podría tener lugar la próxima semana, a la par que ha advertido que la Policía Local velará por el cumplimiento del horario, desde las 8,00 y hasta las 22,00 en invierno y las 23,00 en verano, con posibilidad de multar con hasta 750 euros en caso de incumplir esos horarios en este espacio que incluye una zona para esparcimiento canino y donde los dueños de los perros tienen que limpiar los excrementos.

En el caso de que no se cumplan los horarios, de que no se limpie con asiduidad o que no esté "en condiciones", deberán estudiar si lo cierran "definitivamente", pero de inicio lo volverán a abrir porque cumple desde el punto de vista urbanístico.

Hasta que han estudiado la denuncia lo han cerrado, ha agregado, para avanzar que en los próximos presupuestos se incluyen actuaciones orientadas a tener "más centrada" la zona de los columpios o aparatos de ejercicios y poder cerrarla para que los animales estén sueltos sólo en ese espacio.

OTROS ASUNTOS

Carlos Urueña, que ha deseado "suerte" a los estudiantes que se examinan a partir de este martes de las pruebas de la EBAU tanto en Badajoz como en Extremadura, ha detallado que la Junta de Gobierno Local ha dado cuenta de la aprobación del expediente de contratación del suministro de combustible de gasóleo C para 30 colegios públicos de Badajoz y poblados con un importe de 955.888 euros, ante lo que ha precisado que son 38 los centros escolares de la ciudad y sus pedanías pero que afecta a 30 porque otros tienen calderas de pellet o gas.

Otro asunto es la adjudicación de un contrato referido al mobiliario urbano, adjudicado por 161.454 euros; así como la obra de accesibilidad de pasos de peatones en Badajoz por 175.600 euros y que actuará durante cinco meses en 232 pasos según el listado trasladado por Apamex en función de aquellos a los que les han dado más importancia.

Por otro lado, ha informado sobre una propuesta de resolución de la concesión de subvenciones y de autorización y compromiso de gasto con destino a asociaciones juveniles de Badajoz, un total de 11 entidades por casi 18.000 euros.

URBANISMO

En otro orden de asuntos, Carlos Urueña ha señalado que se ha publicado en el Boletín Oficial la aprobación definitiva de la Ordenanza de Creación y Gestión de las Zonas de Bajas Emisiones, referida a la zona uno que ya tiene restricción de tráfico, por lo que no conllevará nuevas restricciones o "más molestias" para los vecinos o la gente que quiera acceder a vías como Menacho, López de Ayala, Francisco Pizarro, Muñoz Torrero, Vicente Barrantes, Plaza de la Soledad, Meléndez Valdés, Arias Montano, Luis Braille, Felipe Checa y Virgen de la Soledad.

Al respecto, ha avanzado que están trabajando en la zona dos, que comprende el conjunto del Casco Antiguo de la avenida Juan Carlos I hacia arriba, y para lo cual hay que hacer un nuevo proyecto referido a las calles incluidas y en las que deberán instalar las cámaras que ya están puestas, por ejemplo, en la zona uno, o lectores de matrículas.

También ha señalado que el asfaltado adjudicado en el Casco Antiguo se ha terminado la primera parte y que a finales de junio o principios de julio acometerán el resto del asfaltado fuera de esta zona de la ciudad, y que, en concreto, lo llevarán a cabo en julio para ocasionar menos problemas al tráfico.

Asimismo y aunque está "a punto" de adjudicarse el nuevo contrato de acerados, "mientras tanto" están modificando aceras en la calle Lavanderas y, a su término, en Las Vaguadas comenzando por la calle Zújar y, al mismo tiempo, en Cerro Gordo.

Por último y preguntado por la reunión que ha mantenido recientemente con la Plataforma por la recuperación del Casco Antiguo, el también edil de Urbanismo y Vías y Obras ha explicado que abordaron las cerca de 200 denuncias que han presentado por casas en ruinas o solares descuidados; y que les han informado del avance de cuestiones como el contrato de aglomerado o nuevas plataformas únicas; o de que se va a volver a sacar a licitación, espera que durante el mes de junio, la urbanización de El Campillo, cuyo proyecto se está modificando para actualizar los precios.

A este respecto, ha recordado que la empresa adjudicataria de este mismo contrato lanzado en su momento por 2,2 millones inició las obras pero renunció por el coste del movimiento de tierras por la dureza del terreno, de modo que un equipo de redactores entre ingenieros y arquitectos están modificando el proyecto para actualizar precios de cara al nuevo y lo entregarán durante este mes para después sacarlo a licitación.

Además, ha sumado que han pedido una subvención y tienen 1 millón de euros más, y ha calculado que la cuantía total podría rondar los 3 millones, y también en relación a El Campillo y la Inmobiliaria Municipal, aparte de las viviendas contempladas en esta zona, ha avanzado que en calles como Eugenio Hermoso o San Lorenzo quieren hacer más de 30 viviendas durante esta legislatura, y que se incluirá en los presupuestos que aprobarán "en breve" relacionado con la venta de unos solares en la avenida de Elvas.