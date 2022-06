El Ayuntamiento de Badajoz rechaza declarar 'persona non grata' a Henar Álvarez por sus palabras sobre Celdrán

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha rechazado con los votos a favor del proponente y del PP y en contra de PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos una moción presentada por el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, que pedía declarar 'persona non grata' a la guionista y cómica Henar Álvarez, por no haber pedido perdón ni rectificar las palabras expresadas en la fiesta de 'Los Palomos 2022' relativas al exalcalde de la capital pacense Miguel Ángel Celdrán.

En el pleno de este miércoles, Vélez ha defendido esta moción en la que se refiere a la maestra de ceremonias de 'Los Palomos' del sábado 4 de junio como "una presunta 'cómica'" que "además de dar todo un ejemplo de mal gusto y grosería durante su actuación", "se permitió el lujo de insultar" a Celdrán y a los pacenses "diciendo, entre otras soeces: 'Me flipa que os insulte un alcalde homófobo y hayáis montado una fiesta que dura ya 11 años para que se joda. Estará el tío pensando: ya me podía haber metido la lengua en el culo'".

Ante ello y "como quiera que, a día de hoy, la señora Álvarez no se ha disculpado, ni pedido perdón por las ofensas proferidas en la fiesta", ha propuesto para su aprobación "por supuesto que no se vuelva a contratar nunca más a esta 'artista' con fondos municipales", y exigir a la Fundación Triangulo - organizadora de 'Los Palomos' - que se manifieste en contra de dichas palabras "por, precisamente, ser ofensivas y contrarias a la tolerancia y respeto que tanto pregonan".

También solicita a los servicios jurídicos del ayuntamiento la presentación de una querella criminal contra Álvarez "por difamar y humillar la historia de nuestra ciudad y la del alcalde promotor de esta fiesta, Miguel Celdrán, así como por haber insultado a los pacenses que le pagamos para que viniera a contar 'chistes' y no a difamar", ha remarcado Vélez, quien ha rechazado la transaccional presentada por el PP, que pedía eliminar la parte concreta referida a la designación de Álvarez como 'personan no grata'.

Así lo ha propuesto el concejal del PP Jaime Mejías, que ha incidido en que los 'populares' no iban a mentar "el nombre de la individua que atentó contra el buen nombre de Miguel Celdrán" y "básicamente" no quieren saber nada de ella, de ahí dicha transaccional presentada desde un grupo que ve un "error" que fuera nombrada 'persona non grata' por la corporación, dado que "significaría darle publicidad gratuita" y "sobre todo darle excusas" para que vuelva a hacer lo mismo en otra ciudad.

Mejías ha explicado que interviene como concejal y familiar de Celdrán y ha definido a este último como una persona "sin complejo", "sin odio" y "sin fobias", defensor de la democracia y la libertad, y un gran aficionado a las palomas; una afición de la que vino una entrevista en la que "le intentaron hacer la encerrona comparando a los palomos con los gays".

"Encerrona de la que salió con su gracia y estilo habitual, hablando de lo que él hacía con sus palomos y en su campo", tras lo cual vinieron "las salidas de contexto ya consabidas, la televisión nacional, el Gran Wyoming y ya tenemos la fiesta montada", ha continuado, para matizar que la fiesta dura hasta la actualidad, y que recuerda esos días y Celdrán "estaba más contento que unas castañuelas", dado que "de una respuesta irónica salió una nueva fiesta" y, en cualquier caso, pidió disculpas por si alguien se pudo sentir ofendido.

En nombre del PSOE ha intervenido su portavoz Ricardo Cabezas, para quien "el trasfondo de todo esto no deja de ser una competición para ver quién es más 'Celdranista' de los que se sientan en esa bancada", ha dicho en referencia a la bancada en la que se sientan PP, Cs y Vélez; como también se ha mostrado "sorprendido" de que haya tenido que ir este tema a pleno, que por otro lado no tiene potestad para declarar 'persona non grata' a nadie y, según ha sostenido, Celdrán "hubiera respondido con algún chascarrillo de los suyos, con mucha gracia, y aquí paz y después gloria".

Sobre las palabras de Henar Álvarez y esta moción de Vélez, Cadenas ha sostenido que "han amplificado unas declaraciones que no llegaron a anécdota" y "replicaron unas palabras que, desafortunadas o no, carecían de relevancia y recorrido".

La portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, ha considerado por su parte que la moción está "repleta de mentiras" y pretende reescribir la historia "a su antojo", pese a ser reciente, y ha planteado sobre "las palabras efectivamente homófobas" expresadas en su día por el exalcalde que "no son ninguna broma" y que "el propio Celdrán fue consciente de ello, fue tan consciente que tuvo que retractarse y pedir disculpas, con muy bien criterio y muy buen tino, por cierto".

Igualmente, ha apuntillado sobre el texto de la moción que Vélez pretenda que el ayuntamiento presente una querella criminal contra Álvarez "atribuyéndole un delito en el colmo del delirio" porque "las formas le podrán gustar más, le podrán gustar menos, pero desde luego mentira no dijo ninguna la presentadora".

De Cs, Carlos Urueña ha incidido en tildar de "evidente" que fueron unas frases y expresiones "totalmente desafortunadas", y en que, además de mostrar una "clara falta de profesionalidad" al venir a Badajoz a una fiesta "que se ha iniciado" por un alcalde y desconocer que había fallecido, una vez que se le dijo que se podía disculpar al "no querer disculparse vuelve a errar y vuelve a meter la pata", porque "hubiera sido muy sencillo" disculparse con la familia y amigos de Celdrán.

En todo caso, ha hecho hincapié en que, para la formación naranja, "el resto es pasarse un poco de frenada" y no están de acuerdo con "el linchamiento público en general".

Por parte del PP, Antonio Cavacasillas ha reafirmado que desde el partido que representa no necesitan que "nadie, ningún político, ni ningún partido político, intente abanderar ninguna defensa de la imagen del que fue el mejor alcalde que ha tenido esta ciudad, Miguel Celdrán", porque "siempre tendrá al Partido Popular para defenderlo" al ser el exregidor "por encima de todo patrimonio" de su familia, y luego de Badajoz y del PP.

Así y desde el PP de Badajoz ha lamentado y ha condenado lo que ha

tachado de "difamaciones, insultos, descalificaciones" o "bromas claramente vejatorias" contra la persona y figura "del que fuera el mejor alcalde de Badajoz durante 18 años" realizadas en dicha celebración, y ha calificado de "inaudito y cuestionable" que ni la presentadora ni la organización, con el respeto que les merece esta última, hayan pedido "aún disculpas por los insultos que se vertieron" sobre quien apoyó la creación de esta fiesta de la diversidad.

En un segundo turno, Vélez ha considerado que no ha venido al ayuntamiento "a robarle la cartera a nadie", sino como ciudadano y como cargo electo para defender a los pacenses y figuras como la que representó Celdrán que "no es patrimonio" del PP sino de la ciudad, y ha agregado que lo hace tampoco por un "rédito político" porque no está con las "matemáticas políticas" y "ahora mismo" no sabe si se va a presentar o no de cara a las elecciones de 2023.

Mejías ha intervenido en el segundo turno por el PP y ha trasladado a Cadenas que no da "crédito" que "abrace a una persona que venga a Badajoz a insultar" cuando "el problema surge cuando viene una presentadora a insultar a un cargo público de la ciudad de Badajoz", y a Cabezas que no hay "ninguna competición de nada" y "simplemente" ha visto a un equipo de gobierno "unido defendiendo el nombre de un alcalde que ha sido injuriado y calumniado".

En su turno de cierre de la moción, Vélez no ha aceptado la transaccional porque han sido "círculos cercanos" a Celdrán quien se lo propusieron.

Otra moción debatida en pleno consiste en una declaración con motivo del Día del Orgullo y en la que pide la constitución del Consejo Municipal de Igualdad y LGBTI.