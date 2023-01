El Ayuntamiento de Badajoz insta al Gobierno a instalar en el aeropuerto un sistema para operar con niebla

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado con la abstención de Unidas Podemos una moción presentada por el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, para que se inste al Gobierno a que instale en el Aeropuerto de Badajoz un sistema de navegación ILS de categoría 3, al igual que tienen los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, para poder operar cuando hay niebla.

Una moción transaccionada por el Partido Socialista para que incluya también instar a que el aeropuerto cuente con una terminal de carga, que ha sido debatida en el pleno celebrado este lunes, día 30, y en el que se ha aprobado con la abstención del PSOE, Unidas Podemos y Vélez una moción del PP para denunciar el trato "desfavorable" de la Junta de Extremadura al Ayuntamiento de Badajoz en el stand de Extremadura durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2023.

En relación a la pasada edición de Fitur, no ha salido adelante la moción presentada por Vélez, en la que proponía que en 2024 el ayuntamiento instale un stand propio y que el pleno solicite la dimisión del director general de Turismo de la Junta de Extremadura, "al ver cómo ha tratado a Badajoz en la Fitur de este año", y por su "defensa" de Sevilla y Andalucía en vez de haberlo hecho de Extremadura.

Otro de los puntos que ha salido adelante, en concreto por unanimidad, ha sido una declaración institucional para reclamar el Centro de Investigación que se decidió ubicar en Badajoz en la Cumbre Ibérica de Braga de 2008 (Portugal).

La sesión plenaria ordinaria ha aprobado con el voto en contra de PSOE y Unidas Podemos una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y plantilla de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), a tenor de lo cual el concejal del área, el 'popular' Juancho Pérez, ha explicado que se trata de una herramienta para que la gestión de las instalaciones deportivas municipales sea "más eficaz"; y de un servicio de control, acceso, limpieza y mantenimiento básico en instalaciones como los pabellones Las Palmeras, Nuria Cabanillas, Juancho Pérez o el de Antonio Domínguez.

También el pabellón Hernán Cortés, el campo municipal Paco Pulido, las pistas polideportivas de María Auxiliadora, de Pardaleras, las pistas 'Víctor Díaz' y el circuito municipal de BMX, según Pérez, que ha cifrado el total del contrato de este servicio en unos 560.000 euros, aunque con las amortizaciones y junto a otros 17.000 euros del capítulo 2 de productos de limpieza, la diferencia llega "escasamente" a 86.000 euros que son los que se tendrían que incorporar.

Asimismo, ha salido adelante por unanimidad un expediente de cambio de finalidad de varias actuaciones de Vías y Obras por importe de 360.000 euros, que han sido detalladas por el concejal del área, Carlos Urueña, de Ciudadanos, y entre las que se cuentan un vial de salida del Puente Real a la calle Ezequiel Moro, obras de accesibilidad de unos 70 pasos de peatones, la plataforma única en la calle Montesinos, la reparación del circuito de la BMX, la adecuación del aparcamiento de la Alcazaba, una actuación en la Plaza Príncipe de la Paz que incluye unos 60 aparcamientos.

También por unanimidad se ha aprobado un expediente de finalidad referido, como ha detallado Urueña, que incluye la renovación de unos evaporadores de cloro de la ETAP de Santa Engracia; y la ejecución subsidiaria del hundimiento de la calle Menacho 38 tras una avería en una acometida que, como ha recordado, por ordenanza son privadas y las tienen que hacer los dueños del edificio, que se habían comprometido a hacer la obra.

Asimismo, ha indicado que desde el ayuntamiento se hizo una obra de emergencia "para arreglarles el problema gordo inicial que tenían", y ellos se habían comprometido a ejecutar la obra que, finalmente, realizará el consistorio de forma subsidiaria para posteriormente pedirles que sean los que paguen esta obra.

Dos puntos estos últimos incluidos en la Comisión de Economía, Hacienda y Patrimonio, junto con la aprobación, con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos y Vélez de dos mociones del PSOE, una para el pago del suministro eléctrico a empresas y autónomos, y otra para que se aporte por el ayuntamiento la cantidad necesaria para la gratuidad del transporte urbano.

En este último punto, el alcalde ha matizado que el "compromiso" con la estabilidad presupuestaria y financiera de la concesión y del ayuntamiento hacen que "en estos momentos no podamos hacer frente a esto".

De forma previa el pleno ordinario, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha forzado la celebración de uno extraordinario en el que ha pedido que se actualicen los planes de emergencias y en el que, en concreto, ha instado a que se adopten los trámites necesarios para la urgente actualización del Plan de Emergencia Municipal de Badajoz (PEMU) que data de 2009.

También ha pedido la aprobación de la urgente elaboración e inmediata puesta en marcha del Plan de Actuación Municipal en caso de Inundación, que debió realizarse en el año 2019; así como la adopción de la expresa elaboración e inmediata puesta en marcha del Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de Transportes de mercancías peligrosas, que tendría que estar aplicándose desde el año 2019, según ha expuesto en su intervención el socialista Javier Monroy.

Una sesión plenaria extraordinaria celebrada este lunes, día 30, de forma previa al pleno ordinario y en la que se ha ahondando en la gestión de las inundaciones del pasado mes de diciembre con motivo de la borrasca Efraín, y que ha concluido sin que la corporación votase, ni tomase ningún acuerdo.

En este sentido, y después de avanzar el edil no adscrito, Alejandro Vélez, que se abstendría, el alcalde, Ignacio Gragera, ha replicado que se trataba de un pleno extraordinario, que se debatía sobre el tema pero no se vota, sino que "simplemente" se muestra el parecer de quien propone y se estudia la situación en concreto del proponente pero luego no se somete a votación. Ante ello, en una intervención posterior Vélez ha sostenido que no entiende por qué no se iba a adoptar ningún acuerdo, ni para qué han celebrado este pleno.

Ignacio Gragera ha concluido al incidir en que los planes sí existen y que otra cosa es que se deban actualizar, "existe uno de tres y desfasado desde el año 2009" ha querido apuntar Monroy, a la vez que Gragera ha sostenido sobre las inundaciones del pasado mes de diciembre en Badajoz y Extremadura "no es responsabilidad" de que haya o no una actualización de estos planes, y que "efectivamente hubo descoordinación", pero "no" por parte del ayuntamiento "que además no tenía las competencias para poder organizar todo el dispositivo".