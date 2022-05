El Ayuntamiento de Badajoz dedicará 25.779 euros al abono de los servicios extras de la policía pendientes de 2021

El Ayuntamiento de Badajoz dedicará 25.779,50 euros al abono de los servicios extraordinarios de la Policía Local correspondientes a 2021 y a una serie de días del mes de octubre y al mes de diciembre, con motivo de la Navidad, que se abonarán a partir de esta semana.

Lo que queda pendiente de 2021 se trata en concreto de unos días "sueltos" del mes de octubre, 16, 17 y 19, y diciembre y Navidad, una situación "de urgencia" dado que durante la misma se dieron varios condicionantes que hicieron que esos servicios extraordinarios aumentaran "mucho".

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha explicado que el primero de ellos que sí pudiera ser previsto que es la propia Navidad que "exige un esfuerzo mayor", junto a la situación que vivieron los policías locales esos días con "muchos" positivos por covid, "muchas guardias que hubo que cambiar y a mucha gente a la que hubo que llamar".

Así lo ha avanzado Gragera, acompañado del primer teniente de alcalde Antonio Cavacasillas, en una rueda de prensa en la que ha informado del acuerdo alcanzado este lunes, día 23, en una Junta de Gobierno Local extraordinaria que se ha convocado, según se avanzó el pasado viernes, para aprobar definitivamente el abono de los servicios extraordinarios adeudados hasta la fecha por parte del Servicio de Policía Local.

"Cosa que hemos hecho", ha puntualizado el primer edil, para detallar que ya existen todos los informes y está todo "correcto", "cuantificado" e "informado favorablemente" por los servicios de policía, Recursos Humanos y los económicos del ayuntamiento, de manera que con esta aprobación de ese abono de esos servicios extraordinarios a lo largo de este lunes, a partir del martes se inicia el trámite para el abono de los mismos, que espera se haga efectivo y lo tengan en cuenta los policías "dentro de esta próxima semana".

La cuantía total asciende a un total de 25.779,50 euros, ha continuado el regidor, que es lo que se ha aprobado y tras lo cual están a la espera, como también anunciara el viernes pasado, de llevar al próximo pleno y también a comisión el reconocimiento extrajudicial de crédito de cara a lo adeudado que se corresponde con lo que se lleva de año 2022, en aras de "poder hacer efectivo el abono, no solo de las cantidades pendientes del 21 durante esta semana, sino a lo largo del mes de junio tener liquidados y abonados el 100 por cien de esos servicios extraordinarios prestados".

Al respecto, Gragera ha insistido en que es un compromiso que tenían, que anunciaron y que cumplen y en que, "a partir de aquí", seguirán "dando pasos para normalizar y solventar esta situación que se ha dado", además de seguir hablando en colaboración y en conversación con los diferentes sindicatos policiales para que, una vez que se van "dando pasos" en el sentido de "regularizar la situación", también se vaya "normalizando la prestación de esos servicios extraordinarios".

También para poder trasladar a la ciudadanía "la tranquilidad y el mensaje de calma y de seguridad" que cree que, a día de hoy, necesita y no se vean "abocados a la necesidad de tener que suspender ningún evento".

EL AYUNTAMIENTO ESTÁ INTENTANDO ACORTAR PLAZOS

Para el alcalde, es "notorio" que el ayuntamiento "está intentado acortar todos los plazos posibles para desbloquear esta situación", mientras que sobre lo que se adeuda de 2022, ha reiterado que pasa por un acuerdo plenario y no pueden adelantar el pleno, que va a realizarse el próximo lunes, ante lo cual ha precisado que, una vez se realice esa sesión, se iniciará el trámite para el abono de las cantidades, "ya garantizadas por un acuerdo plenario", "de lo que queda del 22 dentro del mes de junio".

Una cuantía que no ha podido detallar en ese momento, y en relación a la cual ha apostillado que hay que hacer un reconocimiento extrajudicial "porque no existía crédito a la hora de iniciar esos expedientes" y que, una vez que se aprueba ese reconocimiento extrajudicial, "se liberarán los abonos en la nómina correspondiente".

'LOS PALOMOS'

Sobre el cumplimiento de los cinco festivos que deben hacer los agentes, el alcalde ha explicado que hay una planificación de la planilla, y que lo que se hace a inicios de año y con los informes de Policía Local es dividir, según necesidades del servicio, los cinco festivos en los que los agentes tienen que prestar esos servicios.

Así y preguntado por si 'Los Palomos' no se pueden cubrir con esos cinco festivos obligatorios, ha aseverado que "no" y que "en principio hay una planilla y hay unas necesidades de servicio": "no quiero hablar de si se puede o no se puede porque eso es un criterio exclusivamente técnico. Yo no sé hasta que punto todos y cada uno de los agentes han cumplido ya o no han cumplido con sus cinco festivos, yo entiendo que no".

Sobre posibles "alternativas", ha remarcado que su intención es que "esto pase por la vuelta a la bolsa", por "reconducir" la situación con los sindicatos, por "no necesitar mover" esa planilla que se ha presentado por parte de la jefatura de la Policía Local y por que no haya que adelantar los festivos que la gente tenga planificados dentro de su plantilla.

"Esto es una cuestión también de que todos pongamos de nuestra parte y que todos sepamos valorar el trabajo que se está haciendo, no solo por parte del ayuntamiento sino por parte también de la propia jefatura y de los servicios municipales", ha dicho, junto con que se ha hecho un "esfuerzo" para "intentar no solo clarificar la situación, sino para dotarla de una estabilidad a futuro" que es lo que a él le "obsesionaba", porque tenía "claro" que no se podía seguir haciendo previsiones "a corto plazo".

Y es que, como ha agregado, habrá algunos que tengan previstos esos festivos a final de año, u otros que no, y en esa situación "particular" no puede saber si habrá bolsa o no "suficiente de efectivos para poder llamar y hacer Los Palomos", porque, como insiste, su intención "es que esto salga de manera negociada y de manera consensuada y con acuerdo de todas las partes".

De este modo y dada la cercanía del día grande de 'Los Palomos' y la Feria de San Juan y si no podrían los agentes cumplir en esas fechas esos cinco festivos, ha recalcado que quiere confiar en que "esto se va a solucionar"; y que desde el equipo de gobierno están "poniendo todo, absolutamente todo" lo que está de su parte para acortar los plazos, así como que confía en "la buena voluntad y en la vocación de servicio público de los agentes".

"A partir de aquí ya entra en las muchas, pocas o regulares ganas que tengan la gente, en este caso los sindicatos, de intentar solucionarlo de manera dialogada, que es el objetivo que tenemos todos y ese el escenario en el que se trabaja", ha incidido, para matizar que cree que "no va a haber problema en solucionarlo en los próximos días, si fuera posible y cuanto antes mejor", "sobre todo" teniendo en cuenta que hay una serie de promotores "que están a la espera de que esta situación se solvente y se pueda garantizar la celebración, en este caso de 'Los Palomos' con total normalidad".

Finalmente, ha cifrado en unos 85 u 88 los agentes que habrían renunciado la pasada semana a la bolsa de servicios extraordinarios, compuesta por unos 120 aproximadamente, y que quedarían unos 30 agentes que todavía están en la bolsa; al tiempo que ha cuantificado en unos 21 servicios los previstos para 'Los Palomos'.