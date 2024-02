El Ayuntamiento de Badajoz y los carnavaleros decidirán el sábado si el Desfile de Carnaval se mantiene el domingo

El Ayuntamiento de Badajoz y los carnavaleros decidirán este sábado si el Desfile de Carnaval se mantiene para domingo, 11 de febrero, o se aplaza, ante las lluvias previstas en la ciudad para esa jornada.

Así lo ha avanzado el concejal de Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, tras reunirse este jueves con representantes de las comparsas debido a la llegada de la borrasca Karlotta este fin de semana, cuando se celebra el Gran Desfile en la capital pacense.

Al finalizar la reunión, Casablanca ha explicado en declaraciones a los medios que lo que han acordado es "intentar esperar hasta el sábado para ver si el tiempo permite o no que se celebre el desfile del domingo tal y como está contemplado".

"Y llegado el momento, el mismo sábado suspenderlo e intentar aplazarlo hacia el martes, cambiarlo de día", ha detallado, de manera tal que en lugar de desarrollarse el domingo se intentaría celebrar el día 13.

"Es una solución que vamos a trabajar y vamos a explorar, llevamos trabajándola ya, de hecho, todos estos días porque no es una cosa que se haya ocurrido ahora", ha dicho, para remarcar que aguantarán hasta el sábado, que es lo que les han pedido, y ese día se decidirá "si se tira para adelante con el domingo o no" o "si no se tira" buscarán otras posibilidades.