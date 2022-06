Aspolobba confirma un principio de acuerdo con el Ayuntamiento de Badajoz sobre el conflicto con la Policía Local

El sindicato Aspolobba, mayoritario en la Policía Local de Badajoz, ha confirmado que hay un "principio de acuerdo" con el Ayuntamiento de la capital pacense en relación al conflicto con el cuerpo municipal pacense, que dejaba en el aire que hubiese agentes suficientes para cubrir los servicios extraordinarios necesarios de cara a la Feria de San Juan.

El presidente de Aspolobba, Manuel Manzano, ha señalado en declaraciones a Europa Press que este jueves seguirán abundando en este "principio de acuerdo con el ayuntamiento" y ha esperado que ese día lo puedan "en principio finiquitar o encauzar mucho más", toda vez que hay un acuerdo de equiparación salarial con otros cuerpos de seguridad, en referencia al cual ha reconocido que "no es todo lo que se pedía por parte de la Policía Local".

Y es que, como ha reconocido, "no son las expectativas completas" del sindicato, pero cree que "cubre en parte lo que los policías locales consideramos que es justo", así como que también hay un acuerdo en el sentido de que "existía una diferenciación del concepto de peligrosidad dentro de las diferentes categorías de policías locales", y que "eso también se va a acabar".

Cabe recordar que este conflicto tiene su origen en una serie de servicios extraordinarios pendientes de abono desde 2021, sobre lo cual Manzano ha apuntillado que se han pagado los correspondientes al pasado año, aunque no están "contentos" porque "no son al 100 por cien, ha habido errores" y van a intentar que "no vuelvan a ocurrir", mientras que en el caso de los de este 2022 "también estaban ya lanzados".

"Supongo que lo van a recibir todos los policías en la nómina de junio y también esperamos errores", ha matizado, para agregar: "eso es en lo que estamos ahora, que no vuelvan a existir esos errores y que, por supuesto, tampoco vuelvan a pasar ocho meses para que se cobren". Al mismo tiempo ha destacado que "eso parece ser que está arreglado, en el sentido de que hay una dotación presupuestaria", con lo cual ese "último escollo ya lo tenemos salvado".

De ahí que hable de un "principio de acuerdo", dado que, como ha hecho hincapié, tienen que seguir "profundizando" en ambos temas, los servicios extraordinarios y la equiparación salarial, y que el "propio" alcalde o el ayuntamiento se pronuncie este jueves "conjuntamente con nosotros".

Finalmente y en relación a la Feria de San Juan, Manuel Manzano ha avanzado que "por lo menos" el primer fin de semana "ya está cubierto completamente con policías de servicios extras voluntarios", y que los compañeros se están apuntando a la bolsa de estos servicios que "se está volviendo a recuperar", por lo que el ayuntamiento podría "tirar" de esa bolsa para los servicios que faltarían por cubrir, 62 de los 352 previstos, según avanzó el alcalde este martes tras la Junta de Seguridad con motivo de las fiestas patronales.

"Si hay una bolsa de servicios extraordinarios voluntarios, lo más normal es que haya totalmente normalidad dentro de lo que es la feria", ha concluido el presidente de Aspolobba.