La Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo y el PSOE de Badajoz se oponen a que se retiren los toldos de San Juan

La Asociación de Empresarios del Casco Antiguo y el PSOE de Badajoz rechazan la decisión del Ayuntamiento de Badajoz de retirar los toldos en la calle San Juan. Recuerdan que muchas cosas que se instalaron en 2008 para fortalecer el centro comercial (señalética, todos, papeleras diferentes, hilo musical, iluminación especial) han desaparecido, "se las ha venido dejando morir". Aseguran que "no se ha renovado ningún elemento."

El PSOE denuncia además que "en 2014 se repusieron toldos en calle San Juan y nuevos en plaza de España por 50.000 euros y desaparecieron al año siguiente sin conocer su paradero hoy en día". Asegura Cabezas que está buscando esas lonas "pues dijeron que se situarían en otros puntos de la ciudad y no ha sido así."

El portavoz socialista espera "que al PP, para lo que le queda en el gobierno, se esté quieto y no quite los toldos, ya los repararemos y los pondremos al día”.

El candidato socialista considera que más que eliminar hay que poner "mupis" informativos sobre promociones y eventos de la ciudad, zonas de recarga de móviles, wifi gratis, plataformas para comercio electrónico. “Son cuestiones que cuando uno se toma en serio al pequeño comercio, pues las lleva a cabo”. Por eso asegura que el objetivo del equipo de gobierno del PP son las grandes superficies.

Ricardo Cabezas también ha pedido planificación y que, si se quiere arreglar el firme de la calle San Juan, ahora no es el momento, mejor a partir de julio, con disminución de gente, pues se causará menos molestias a vecinos y comerciantes.

Por su parte, Emilio Vahi, presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes del Casco Antiguo (Aecab), rechaza que se retire el entoldado de la calle San Juan por ser una seña de identidad desde hace más de 20 años del Centro Comercial Abierto, porque tiene esta consideración, “aunque no lo parezca”.

Un centro comercial que, según su apreciación, se está desmontando y lo último es retirar los toldos en vez de apostar por hacer mantenimiento. “Las calles están en mal estado, el pavimento está roto, el cableado aéreo como hace tres siglos, por las fachadas que no se ve en ningún otro centro comercial abierto, las tulipas están totalmente sucias que hace años no se limpian, la iluminación es deficiente."

No solamente es que no se haga mantenimiento, sino que tampoco se actualiza, aquí no hay una App para facilitar compras, no hay una modernización, la señalización se ha ido deteriorando y no se ha reemplazado, desidia total y abandono”, señala Emili Vahi.

Cree que no es una opción quitar los toldos, que lo suyo es repararlos y ha responsabilizado al consistorio pacense de que no hagan ni mantenimiento de modernización del centro comercial, “ni nos dan a nosotros ayudas para hacerlo”.