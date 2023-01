La apertura de la N-523 entre Cáceres y Badajoz será inminente según el Delegado del Gobierno

La apertura de la N-523 entre Cáceres y Badajoz, tras los daños sufridos tras el temporal, será inminente. Así lo ha manifestado el delegado de Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza que explica, se está trabajando para que sea "lo más inmediato posible", y asegura que las obras que se tienen que realizar para acondicionar una carretera que lleva en desuso más de 30 años son "complejas".

Sobre la N-523 y el puente que se tiene previsto realizar para sortear el socavón abierto en el citado kilómetro, el delegado ha destacado que se está trabajando en ello y que una vez declarada la emergencia, se redacta el proyecto, se recaba el material necesario y se contrata con las empresas que están "en condiciones" de realizarlo, de modo que espera sea "inminente" y que, además, "se lleve en el menor tiempo posible".

No obstante, no ha podido comprometerse a un plazo, entre otras cuestiones, ha reconocido, porque además se está comenzando. "Ya me gustaría a mí como ciudadano pacense que alguna de las losetas flotantes de la ciudad de Badajoz se hubieran reparado en ese mismo tiempo", ha apuntado.

Igualmente, ha agregado que sabe que los ingenieros y el personal está trabajando en ello "desde el minuto uno" y que estas Navidades, algo de lo que es "consciente" porque ha hablado con el jefe de Demarcación de Carreteras varias veces, se ha seguido trabajando, a pesar de los días de vacaciones y permisos que suele disfrutar el personal al servicio de las administraciones públicas y de las empresas en general.