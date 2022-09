El alcalde de Badajoz no renuncia a ningún evento deportivo en la ciudad ante el conflicto abierto con la Policía Local

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha asegurado que no renuncia a ningún evento deportivo en la ciudad ante el conflicto abierto con la Policía Local, un cuerpo en relación al cual ha avanzado que este miércoles podría abonarse a los agentes una partida "bastante importante".

A preguntas de los periodistas por este tema, se ha referido en concreto a la Carrera contra el cáncer, prevista inicialmente para el 6 de noviembre y cuya organización ha trasladado la posibilidad de que no se celebre debido a las diferencias entre el recorrido que solicitan y la alternativa de la policía, sobre lo que Gragera ha reconocido que le ha "sorprendido mucho" el anuncio de que podría no tener lugar, y ha aseverado que esta semana ha estado intentando hablar con todas las partes, que cree que tienen que solucionarlo y que lo van a solucionar.

En este sentido y por una diferencia de unos 100 metros, ha planteado que "el fin de esa carrera hace que nos tengamos que poner de acuerdo sí o sí", que por 100 metros no pueden dejar de hacerla y que, si hay que plantear alguna alternativa para las carreras infantiles, que también se ven afectadas por dichas diferencias, se planteará.

"Estamos abiertos y dispuestos a que se haga, lo que tenemos que tener también es la capacidad suficiente de ser flexibles para que el bien mayor, que en este caso es una carrera solidaria a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer, se haga", ha reafirmado, para matizar que "en esto estamos" dicha asociación, el ayuntamiento y entiende que "todos y cada uno de los organizadores".

Interpelado por los eventos deportivos que se pueden suspender o verse afectados por el conflicto relativo a la negativa a prestar servicios extraordinarios y por que, según el sindicato Aspolobba, no han recibido las cantidades que se le adeudan, el primer edil ha explicado que hay una serie de justificaciones que se tienen que ir haciendo, algo que "no corresponde" a Aspolobba que "no es el responsable de esto", y que "simplemente" hay que ir enviando una serie de documentación.

Ante ello, ha adelantado que cree que parte de lo que se adeudaba se va a abonar en la nómina de este miércoles, cuando entra en las cuentas y se va a abonar una partida "bastante importante".

Asimismo, se tienen que "conciliar" listados de servicios, se ha pedido una documentación que se está tramitando y, en el momento en el que se tramite, se abonarán, puesto que "crédito existe" y ya se habilitó la partida presupuestaria para hacerlo, a tenor de lo cual ha querido trasladar "la absoluta tranquilidad y calma a los policías, sabiendo que todos los servicios que se han prestado se van a cobrar, como corresponde y como obviamente tiene que ser".

Sobre estos abonos y qué parte se abona ahora, ha matizado que la Feria de San Juan "tiene que abonarse ya", que no sabe si queda pendiente alguna otra cantidad y que hay "parte" de lo correspondiente a 2021 que ya "está cobrado", dado que "esto no es que falte el 21" sino que "faltan algunos eventos concretos" del pasado año, que son los que "se tienen que ir conciliando".

CONCEJALÍA DE POLICÍA LOCAL

En relación a la Policía Local, quien ostentará dicha concejalía después de que la concejala del PP, María José Solana, presentara su renuncia al acta de edil en el consistorio en agosto, y el hecho de que el no adscrito, Alejandro Vélez, se haya ofrecido por las redes sociales para hacerse cargo de dicha delegación, Ignacio Gragera ha explicado que "él se ha ofrecido y ya está", pero que hay un acuerdo - el alcanzado en su momento entre Partido Popular y Ciudadanos que incluía el reparto de las delegaciones por formaciones - que espera y desea que se cumpla.

Así, ha reiterado que mientras no se le designe por parte del Grupo Popular un concejal se ocupará él personalmente "de intentar llevar esa delegación con las mejores garantías", tras lo que ha incidido en que "de manera oficial no" le han dicho que no van a llevar dichas competencias y que renuncian en este sentido: "a mí no me lo han dicho, personalmente no se me ha comunicado eso".

A este respecto y en caso de que dicha renuncia fuera así y si se plantea asumir la concejalía hasta final de legislatura o que lo haga alguien de su grupo, el de Cs, ha replicado que se ocupará él, y que "las cosas hay que atajarlas y hay que, también, cogerlas como vienen", así como que "no deja de ser una delegación importante y crucial". "Y si tiene que ser el alcalde el que la lidere, la liderará sin ningún problema, pero obviamente yo espero que se pueda reconducir la situación y hacer, en este caso, una propuesta que lleve a la delegación de Policía", ha dicho.

Ha agregado que también asumiría "encantado" Contratación y Compras e Inspección de Aguas - las otras delegaciones que llevaba Solana junto a la Policía Local -, pero que "hay un acuerdo de gobierno" y "dependerá un poco de las instrucciones, en el sentido de las delegaciones que se quieran dar", por lo que "si no se dan" las asumirá, aunque en cualquier caso hay interlocución entre ambas formaciones y "todavía" no le han comunicado "de manera oficial, ni que sí, ni que no".

El primer teniente de alcalde y concejal del PP, Antonio Cavacasillas, se refirió el pasado lunes a que se celebraría una reunión con el alcalde, quien ha apuntillado que se ven "todos los días" y que "seguramente" este jueves tendrán un día "propicio" para verse y hablar de esto.

Interpelado también por la posibilidad de que Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo siga manteniendo las competencias de Ferias y Fiestas, una de las delegaciones que en principio debía ostentar Ciudadanos y que llevaba Lara Montero de Espinosa hasta su baja por embarazo y posteriormente por maternidad, ha considerado que Gutiérrez "lo está haciendo bien" y que está "ilusionado", y que es una "propuesta" que lanza, así como que cree que él tiene "ganas" y se le ve "muy involucrado" con todo lo que tiene que ver con la concejalía.

De este modo, no tendría "inconveniente" en que siguiera al frente de la misma, teniendo en cuenta que "ya hay cosas del Carnaval que se están organizando" y que si el 'popular' "está ilusionado y quiere", por él mismo "no hay ningún inconveniente", al tiempo que ha reiterado que hay un acuerdo de gobierno, que esto "no supone que se rompa nada", y que, en el caso de Gutiérrez, considera que está "ilusionadísimo" con esa delegación y no es de la formación naranja, y que puede hacer "una gran labor". "No estoy mirando partidos políticos, yo estoy mirando a la ciudad", ha añadido.

El alcalde, Ignacio Gragera, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en la presentación, junto al concejal de Deportes, Juancho Pérez, de las Escuelas Deportivas Municipales 2022-23.