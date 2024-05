La acusación popular del caso Chavero mantiene la prisión permanente revisable "por violación y asesinato"

La abogada de la acusación popular por el asesinato de Manuela Chavero, que ejerce la Asociación Clara Campoamor, Patricia Catalina, ha mantenido su petición de prisión permanente revisable para el acusado, Eugenio Delgado, por "la violación de Manuela y su asesinato", ya que a su juicio, "este sujeto no puede estar reinsertado en la sociedad".

Una pena de prisión permanente revisable que es "acorde" al "daño irreparable" que el acusado ha provocado, ha señalado la abogada, quien ha considerado que el asesinato fue "con alevosía y ensañamiento" por los "tremendos golpes" que le propinó a la víctima, al que mostró su "máximo desprecio a la vida" de Manuela, y "a su integridad sexual".

Patricia Catalina se ha pronunciado de esta forma en su informe final que ha expresado este jueves en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz desde este pasado lunes por el asesinato de Manuela Chavero en julio de 2016 en Monesterio, con Eugenio Delgado como único acusado.

Según ha dicho, Manuela Chavero "tuvo que tener una muerte tan dura", que el acusado "tiene que tener una condena conforme al dolor que ha causado", que permita "mantenerlo fuera de la sociedad", tras lo que ha negado que Eugenio Delgado colaborara con la justicia, ya que tuvo más de cuatro años el cadáver enterrado en su finca, y solo confesó dónde estaba "cuando se vió acorralado" por la Guardia Civil.

La abogada ha lamentado que el acusado "enterró a Manuela con un auténtico animal", en un lugar "terrorífico" con un zorro muerto colgado, "como terrorífico fue el crimen", que a su juicio, "fue un asesinato "premeditado" de tal forma que Manuela "no fue una víctima de oportunidad", ha aseverado.

"No existe atenuante alguno posible que se le pueda aplicar a este señor", ha señalado Patricia Catalina, quien le ha pedido al jurado que en su deliberación "lo valoren todo, ya no desde el corazón, sino desde la lógica", ya que a su juicio "sí que hay prueba más que suficiente de cargo para poder enervar la presunción de inocencia de este señor", tras lo que ha concluido pidiendo que "se haga justicia para Manuela".

El abogado de los hijos y el exmarido de Chavero reclama "el máximo castigo" por un hecho "cruel" e "inhumano"

El abogado Fernando Fontán que representa a los hijos y el exmarido de Manuela Chavero en el juicio que se sigue desde este pasado lunes en la Audiencia Provincial de Badajoz por el asesinato de esta mujer en julio de 2016 en Monesterio, ha reclamado "el máximo castigo" por el hecho sucedido ese día, que tacha de "cruel" e "inhumano".

Al mismo tiempo, ha puesto el acento en la dolorosa situación por la que han pasado sus hijos o el padre de estos, que fue investigado durante varios años, mientras el acusado, Eugenio Delgado, estaba callado.

Así se ha pronunciado Fontán este jueves en su alegato final, en el que ha expuesto sobre lo sucedido ese día que "lógicamente cruel ha sido e inhumano, todavía más" y "no" porque lo diga él mismo, sino por el resultado de las pruebas como ya dijera el primer día; como también ha invitado a que el jurado piense en los hijos, en la madre, el padre fallecido y las hermanas, y en especial en los primeros con su madre desaparecida en primer lugar, cuando entonces contaban con 14 y 6 años, y que después supiesen que estaba "muerta".

"El hijo, que ha jugado con él (el acusado) en la Play su casa, es cruel, es inhumano", ha reiterado, y "más todavía" al conocer "todo el mundo" en Monesterio, Extremadura y en España que el padre de los hijos ha estado siendo investigado durante un año "y se calla".

Ante ello, ha reconocido que el padre de los hijos de Chavero llegó a su despacho "desencajado" y ha invitado a imaginar la situación por la que pasó, con ella desaparecida, él con sus hijos y que "encima" le investigan, "que te están digamos acusando, para que lo entiendan ustedes, de que ha desaparecido".

También se ha querido referir a la situación vivida por la familia de Manuela, así como por los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, a los dos años, cuando cerraron las líneas de investigación del progenitor de los hijos de Manuela, "se vieron un poco, digamos, tocados en su trabajo, y empezaron de cero".

Al mismo tiempo, Fernando Fontán ha rechazado que se necesite de inteligencia para tener ocultado el cuerpo cuatro años, sino que "fue lo más fácil". "Es decir, vecina, lógicamente la veía, la codiciaba, pero no desde ese momento, sino desde siempre, porque si vive en Barcelona Manuela pues no le hubiese pasado nada, pero vivía en Monesterio y siendo vecina de toda la vida del pueblo y de él", que "aprovechó el momento y lo más fácil es en la casa" para después enterrarla en el campo.

Del mismo modo, ha abogado por "el máximo castigo" y que, después del resultado de las pruebas practicadas en el juicio y a tenor del cuestionario que se les facilite, no tengan prisa en llegar a un veredicto, dado que "puede ocurrir" que el compañero de la defensa, "en su buena labor" presente recurso, "lógicamente", ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, o que si hubiera un error se eche "atrás" la sentencia y se celebre un nuevo juicio, o que se recurra al Tribunal Supremo.

Y es que, para Fontán, el que el cuerpo de Manuela se le cayera de la pala cuando lo transportaba para enterrarlo, "es irrisorio", a la par que ha sostenido que si lo condenan a 25 años, "solo por asesinato" y siendo un interno "ejemplar" en la cárcel, si ahora tiene 27 años cuando tenga 35 o 36 "está en la calle, a la mitad de la condena seguramente".

"Por eso, el máximo rigor y la máxima pena que establece la legislación vigente", ha reclamado el letrado, para quien, ante el resultado de las pruebas, "el asesinato es evidente", mientras que sobre el abuso sexual ha invitado a pensar en los casos expuestos por las testigos que han pasado por el juicio y ha dicho que "podrían ser ellas" o "las prostitutas".

Sobre esto último, ha remarcado que "lógicamente" cuando hay una agresión o un abuso sexual contra una mujer "normalmente no hay testigos", por lo que se recurre a las pruebas de indicios: "es decir, una cosita, otra cosita, otra cosita, suma una prueba. Lógicamente, que esté desnuda, que haya quemado la ropa, y que vaya explicando, como vimos ahí (en la reconstrucción) como si estuviese vendiendo un dúplex o un piso, porque yo creo recordar que ni ha pedido perdón ni se ha arrepentido", y "por lo menos" por tener "oculto" el cuerpo ateniéndose a la "teoría" de la defensa.

La defensa de Eugenio Delgado lamenta que la acusación quiera "agarrarse a una prueba psicológica" para la violación

El abogado defensor del acusado del asesinato a Manuela Chavero, Eugenio Delgado, José Antonio Carrasco, ha señalado que la acusación quiera "agarrarse a una prueba psicológica", como el informe que realizó la Guardia Civil sobre el perfil del acusado, para justificar la violación de la víctima y de esa forma pedir la prisión permanente revisable.

Carrasco ha aludido a un comentario que supuestamente el acusado hizo a los agentes de la Guardia Civil en el que señalaba que "si hay semen, es mío", que se ha puesto de manifiesto durante el juicio, "no está en el soporte documental" y por tanto, no es válido como prueba.

José Antonio Carrasco se ha pronunciado de esta forma durante su informe final este jueves en el juicio por el asesinato de Manuela Chavero que se celebra durante esta semana en la Audiencia Provincial de Badajoz, y con Eugenio Delgado como único acusado.

En su informe final, el abogado de la defensa ha apuntado que "el formato que se ha tomado para llegar a la conclusión de sadismo sexual" por parte de Eugenio Delgado, se basa en el informe del grupo de Análisis del Comportamiento de la Guardia Civil, así como "una supuesta relación sexual con una chica, un caso de un pretendido contacto con una chica y ciertas páginas de Internet a las que accede" el acusado.

"Si no hay sadismo sexual, no puede haber un móvil sexual", ha señalado Carrasco, quien ha asegurado que a Eugenio Delgado, la acusación "se le intenta imputar unos hechos para agravar un tipo de delito básica como es el homicidio, para que suba al siguiente escalón y que se le imponga una pena mayor", ha apuntado.

En ese sentido, el abogado se ha dirigido al jurado para decirles que entiende "la carga emocional", pero les ha recordado que "legalmente, para no llegar a una sentencia que pueda ser nula, no pueden imaginar o presumir lo que quieren que haya ocurrido para hacer justicia", sino que tienen "la obligación de, cuando digan que un hecho está o no acreditado, esté total y absolutamente probado o no", ha dicho.