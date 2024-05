Unos 300 trabajadores reclaman al Ayuntamiento de Badajoz "más negociación" y retribuciones "justas"

Unos 300 trabajadores del Ayuntamiento de Badajoz convocados por CCOO, USO y UGT se han concentrado en la mañana de este martes ante la Delegación de Recursos Humanos para reclamar "más negociación" y "menos imposición", en relación a los órganos de representación de dicho personal y mejoras como un nuevo catálogo de puestos de trabajo y su correspondiente Relación de Puestos de Trabajo (RPT), por el que se retribuya y valore "de forma justa y acorde a la actualidad" al conjunto del personal del consistorio.

En la protesta, acompañada de una pancarta en la que se podía leer: 'No a la imposición sí a la negociación' junto a otras más pequeñas como '¡Ahora! Salarios, empleo público y derechos', Juan Antonio García, de USO, ha leído un manifiesto en el que ha explicado que el motivo de esta concentración es mostrar el "más firme rechazo" a la "pésima deriva" que el concejal de Personal, Eladio Buzo, y "su" alcalde, Ignacio Gragera, "han decidido tomar a base de imposición, y no negociación, en lo que a los órganos de representación de los trabajadores se refiere".

"Parecen no querer respetar lo que los trabajadores han votado, y mal que les pese, los tres sindicatos que hoy hemos realizado la convocatoria tenemos mayoría en la Mesa General de Negociación", ha continuado, junto con que "se permitía" Buzo decir la semana pasada que los sindicatos, refiriéndose a CCOO, USO y UGT, querían imponer sus propuestas, en lo que tacha de "curiosas palabras en boca de un autócrata como él", que "únicamente" ha llevado una propuesta a dicha Mesa, "su propuesta, o la de su alcalde, o la de su partido".

Ante ello, ha trasladado a Buzo que han sido hasta ocho las propuestas que presentadas por estas tres centrales sindicales, "todas y cada una de ellas ignoradas" por él mismo, ha añadido, para remarcar que es "una buena muestra de que su talante negociador es absolutamente nulo y, por el contrario, impositivo", así como que entienden que la propuesta del edil "únicamente atienda a razones políticas", porque "lo único que persigue es lavar de urgencia su imagen y la de sus compañeros de partido, poniendo parches en una barca que hace aguas por todos lados".

"CANSADOS DE MESAS DE IMPOSICIÓN"

"Estamos cansados de mesas de imposición, en las que únicamente ustedes fijan el orden del día con las cuestiones que más les va interesando, en función de beneficiar a sus amiguetes de turno", han destacado CCOO, USO y UGT en el manifiesto, como también están "cansados" de modificaciones puntuales de la RPT, "porque con la inmensa mayoría de las mismas ustedes solamente pretenden beneficiar a sus amiguetes".

Del mismo modo, están "cansados" de que no se acometa "de una vez por todas" un nuevo catálogo de puestos de trabajo y su correspondiente RPT, por el que se retribuya y valore "de forma justa y acorde a la actualidad" a todas y todos los trabajadores de este ayuntamiento, "que llevan soportando 24 años, ¡ya está bien!, de desfase retributivo en relación a las principales administraciones públicas de la región". "Ojo, el antiguo catálogo está todavía en pesetas".

También lo están de que "no respeten" a los órganos de representación de los trabajadores, "simplemente porque no les guste o agrade la composición de los mismos". Por todo ello, han pedido la modernización de la administración, que pongan en valor a los trabajadores y les paguen "lo que les corresponde de una forma justa y adecuada a los tiempos que corren", que no les hagan perder más poder adquisitivo, ni les aumenten su jornada laboral más allá de la establecida, y que es la "legal ordinaria" para todos los trabajadodres.

Además, han reclamado a Gragera y Buzo que "dejen de ser tan opacos y turbios en su gestión", que "prediquen con la transparencia" y faciliten a estas tres organizaciones sindicales y al resto de la corporación la "totalidad" de los informes técnicos que acompañan a su propuesta.

NUEVA RPT, SUBIDA SALARIAL

En declaraciones a los medios, Luis Javier Sánchez, delegado de UGT, ha explicado que se han concentrado junto a CCOO y USO, tres de los cuatro sindicatos con representación en el ayuntamiento, porque empezaron con una propuesta en una mesa técnica para la Policía Local que extrapolaron para todos los trabajadores del consistorio, así como que se reunieron y presentaron propuestas conjuntas que "no se han tenido en cuenta" en ninguna de las mesas de negociación.

A raíz de ahí, piden que se tengan en cuenta y que se negocie, a la par que han reclamado una actualización y negociación de la RPT, que "no se ve" desde el año 2000, en relación a la cual ha indicado que dicha actualización supondría para los trabajadores del ayuntamiento una subida salarial, "porque sería cobrar con arreglo a las funciones que se están realizando ahora" y se les retribuiría "como corresponde" al año 2024.

Mientras, Sandra Méndez, delegada de CCOO, ha incidido en que están intentando negociar con la administración, algo que "evidentemente es imposible" porque "ignora" a los sindicatos que hablan en representación de los trabajadores y sus propuestas en relación a lo que estos últimos les transmiten.

Igualmente, ha expuesto que "únicamente" están haciendo modificaciones de la RPT "puntuales para quienes ellos quieren", pero que al resto de los trabajadores les tienen "olvidados", ante lo que quieren "igualdad entre todos los servicios del ayuntamiento" y están "en contra" de amortizaciones como las previstas en la última propuesta que les han dado para servicios como Jardines o Grúa.

Según Méndez, "sobre todo" hay propuestas por parte del ayuntamiento para policía, bomberos y administración general, pero servicios como Jardines, FMD, Banda Municipal, Vías y Obras o Poblados "se han quedado fuera", que son unos 600 trabajadores, al hilo de lo cual ha explicado que están intentando hablar con el gobierno local, pero como no les hacen caso han decidido salirse de las mesas, "siempre dejando constar en acta" lo que reivindican y sus decisiones.

Finalmente, Juan Antonio García ha sostenido que ven que lo que debe ser el "respeto" a los órganos de representación de los trabajadores es algo que no se cumple en el ayuntamiento "durante muchas legislaturas", y que "simplemente" piden que se escuche a dicho colectivo y lo que han votado y que se negocie, al tiempo que ha abundado en que están "cansados" de vivir "constantemente" la "imposición" en las mesas de negociación.

Acerca de estas últimas, ha dicho que "únicamente" formulan el orden del día con lo que les interesa tratar en cada momento "dependiendo de sus urgencias políticas", como pruebas deportivas canceladas para tratar de solucionarlo; "parches" o "prisas" que llevan "nuevamente" a "más errores" y "a no solucionar, de una vez por todas, el problema que existe en este ayuntamiento", cuyo catálogo de puestos de trabajo es del año 2000, sus cantidades están en pesetas y se "necesita" que se le dé "una vuelta".

Sobre la propuesta del ayuntamiento, ha insistido en que todo lo que no sea firmar la documentación de las negociaciones y los acuerdos, elevarlo a pleno y aprobarlo en este último "no significa que haya nada absolutamente logrado", junto con que tiene "un agujero negro tremendo" como son los informes técnicos que se "niegan" a facilitar, y que en la última Mesa les mostraron "lo que a ellos les interesa" de modo que quieren la "totalidad" de estos textos.