1950 corredores inscritos en la 39 Cross Popular 'Vuelta al Baluarte' de este domingo

La Cross Popular ‘Vuelta al Baluarte’ 2024, en su edición 39, se va a celebrar este domingo 28 de enero con un total de 1950 corredores ya inscritos.

Dará comienzo a las 11 de la mañana desde la Plaza de la Libertad (frente al Museo del Carnaval), a las 11.50 será el horario de salida para infantiles y cadetes y a las 12.20 para alevines.

Este año la carrera cuenta con 36 categorías, la retirada de dorsales se podría hacer los próximos días 26 y 27 en la sección de Deportes de El Corte Inglés, y la meta será el Paseo de San Francisco.

Sobre el recorrido y el éxito de participación de esta carrera popular lo ha anunciado de esta manera el concejal delegado de deportes en el Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo: "Los recorridos son los mismos que en ediciones anteriores, a destacar que es un recorrido llano y asequible para todos los corredores y para todas las categorías, muy cómodo para todos los que quieran asistir a animar a sus amigos o familiares. Como el recorrido son dos vueltas e idénticas prácticamente tenemos preestablecido el protocolo de doblajes, y como todos los años tengo que destacar que se han agotado los dorsales de la carrera de mayores porque ha sido brutal la demanda y eso demuestra el interés por el atletismo popular y por la práctica deportiva en nuestra ciudad".

En ese día habrá cortes de tráfico, durante el horario de celebración de la prueba, en las calles y avenidas del centro de la ciudad, que serán: Avenida Santiago Ramón y Cajal, Plaza de los Reyes Católicos, Avenida Entrepuentes, Carretera de Circunvalación, Parque de la Legión, Plaza 18 de diciembre, Ronda de Pilar, Plaza de Dragones y Plaza de la Libertad.

Y una de las grandes novedades en este año es que en la misma prueba se va a celebrar la primera carrera de Patinaje en Línea ‘Vuelta al Baluarte’ que saldrá a las 10.45 de la mañana también desde la Plaza de la Libertad. Una nueva modalidad, demandada y muy valorada por los que practican el patinaje en esta ciudad -que cada vez son más-. De esta manera lo ha expresado José Luis Fernández 'Renco', presidente del Club ‘Inline’ Badajoz: "Nosotros, como club, no solo apoyamos el patinaje artístico sino otras especialidades del patinaje como es el de velocidad, el 'freestyle slalon', y otras especialidades. Que no nos quedemos solamente en el patinaje artístico, que lo está haciendo fenomenal en ese aspecto la Fundación Municipal de Deportes pero nos gustaría que apoyara -como está haciendo- las nuevas especialidades". Aquí os dejamos enlace a la web del Club 'Inline' Badajoz: https://inlinebadajoz.es/

Y por parte del 'Clubfreestyle Badajoz', esto ha comentado Miguel Prieto: "Yo veo muy buena idea, sobre todo la tuvo 'Inline', el hecho de esta carrera y poder fomentar más carreras. Muchas veces a mí me pasa que me gusta mucho el hecho de hacer carreras, yo he hecho medias-maratones, maratones, y me he tenido que ir por ejemplo a Madrid o a Plasencia porque aquí en Badajoz nunca se plateó la posibilidad y esta es la primera y espero que haya muchas más". Aquí les dejamos la página de Facebook del club que dirige Miguel Prieto: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090462893710&locale=hi_IN&paipv=0&eav=AfZhdmTYgQmCXNYoHsCdChLaj2OwF3EtdkVDsWefp6jqSMHKuXBTgiSRlXpDPIcJsXw

En total han sido 2.500 dorsales inscritos entre ambas pruebas.