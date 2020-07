El director del Servicio Extremeño de Salud, Ceciliano Franco, asegura que los contagios en Badajoz están controlados

Así lo ha afirmado a Canal Extremadura, donde ha apuntado que hay control de los casos aunque esto no quiere decir que se garantice el éxito de parar los brotes. Añade que en Badajoz se están vigilando los casos y no están aumentando. Además, los contactos son asintomáticos y no hay extensión de estos. Ceciliano Franco asegura que los casos de Badajoz puede que vayan a más pero están controlados. Por ello, pide mucha precaución a la población y que se adapten medidas de forma automática.