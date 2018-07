Ximo Puig irá a los tribunales si Rajoy no le recibe para hablar de la financiación

"Ya no hay más tiempo, no se puede perder más tiempo. Y si no hay diálogo deberá haber justicia desde otro ámbito -ha dicho Puig a los periodistas-. Si no hay diálogo inmediato, antes de acabar el mes de octubre se presentarán las distintas actuaciones judiciales".

Puig ha enviado una carta a Rajoy para recordarle que el 30 de junio y el 21 de septiembre pasados ya le solicitó este diálogo "vital para los valencianos".

El president ha recordado que la semana pasada Les Corts Valencianes y el conjunto de la sociedad valenciana dijeron "bien claro que hay una unidad de los valencianos para conseguir la financiación justa" para la Comunitat.

"Queremos dialogar, queremos dialogar ya -ha insistido Puig-. Si el señor Rajoy ha llevado las elecciones a Navidad, más allá de lo razonable, lo razonable es que se empiece a hablar ya de la financiación autonómica, porque no podemos estar sometidos a su calendario, que es un calendario nefasto para los intereses valencianos".