Vila-real impulsa un proyecto educativo para mejorar la convivencia y el bienestar emocional del alumnado

El CEIP José Soriano Ramos, en colaboración con la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas del Ayuntamiento de Vila-real, ha puesto en marcha el proyecto Xarxa Educa, con el objetivo de mejorar la convivencia y el bienestar emocional del alumnado mediante una colaboración activa entre familias, alumnado y profesionales del ámbito educativo y social, promoviendo un desarrollo integral de los estudiantes, que incluye tanto los aprendizajes académicos como los aspectos emocionales, sociales y de convivencia.

El proyecto se basa en la corresponsabilidad y la implicación compartida, con el objetivo de reforzar los vínculos familiares, mejorar la comunicación entre las personas adultas cuidadoras y los niños, y favorecer un entorno escolar positivo y saludable.

Para el proyecto se han diseñado varios talleres en que participarán conjuntamente las familias y el alumnado, junto con el equipo educativo. Este enfoque participativo pretende crear un espacio común de aprendizaje y reflexión en el cual todas las personas implicadas tengan un papel activo en la mejora del clima de convivencia al aula, en el centro y también en la dinámica familiar.

Los talleres del proyecto Xarxa Educa tendrán una metodología dinámica, cooperativa y vivencial, adaptada en la edad de los alumnos y al contexto familiar. Las actividades, diseñadas para favorecer la participación activa de todos los implicados, incluirán juegos cooperativos, cuentos, dramatizaciones, debates y actividades artísticas.

Estas actividades se complementarán con momentos de reflexión conjunta en los cuales se compartirán experiencias y aprendizajes y se podrán establecer compromisos para trasladar los contenidos trabajados al día a día familiar y escolar.