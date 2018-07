El primer Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real es constitueix amb 36 escolars

El primer Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real, promogut per l'Ajuntament a través de la Regidoria de Participació Ciutadana, es constitueix aquesta vesprada en la sala de plens amb la participació de 36 escolars (19 d'ells en qualitat de titulars i 17 com suplents) procedents dels 11 centres docents de la ciutat. La reunió del consell comptarà amb la participació de l'alcalde, José Benlloch, i l'edil àrea, Xavier Ochando, en qui delega la presidència del nou organisme.

El Consell de Xiquets i Xiquetes va ser aprovat per unanimitat en el ple del passat mes de gener, com “un organisme que dona veu als més joves, perquè puguen debatre de les qüestions que els afecten i aportar el seu punt de vista i els seus suggeriments per a millorar la ciutat”, assenyala Ochando.

Els consellers i conselleres d'aquest nou òrgan consultiu són menors d'entre 10 i 13 anys, alumnes de 5é i 6é de primària i 1r d'ESO en els centres educatius de Vila-real que hi han volgut participar. L'elecció dels membres del Consell de Xiquets i Xiquetes s'ha realitzat per sorteig públic entre tots els estudiants que han presentat candidatura, triant un alumne per curs i col•legi, que tindran un mandat de tres anys amb reunions cada dos mesos.

En la reunió de hui, els 36 joves consellers de Vila-real rebran un diploma acreditatiu del seu paper en la creació d'un organisme amb el qual l'Ajuntament de Vila-real segueix aprofundint en l'obertura de noves vies de participació ciutadana, “en aquesta ocasió a través de la visió dels més menuts, que mai fins a ara havien comptat amb una eina d'aquestes característiques per a fer escoltar la seua veu i implicar-se en la millora de la ciutat”, conclou Ochando.