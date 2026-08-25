Vila-real prepara la nueva temporada deportiva con cerca de 14.000 plazas disponibles

La programación del El Servei Municipal d’Esports (SME) del Ayuntamiento de Vila-real para la nueva temporada deportiva 2026-2027, está dirigida a todas las edades que mantiene los precios de las temporadas anteriores y que ofrece cerca de 8.000 plazas para socios, 3.000 en actividades dirigidas y otras 3.000 en las ligas locales y el programa Multideporte Escolar.

La nueva Guía Deportiva 2026-2027 contempla cinco modalidades de socio, con acceso a las piscinas, gimnasios y otras instalaciones deportivas municipales. Las tarifas se mantienen sin cambios, con precios que oscilan entre los 50 euros de la modalidad júnior y los 217 euros del socio familiar. La modalidad individual tiene un coste de 136 euros.

La temporada incluye 111 grupos correspondientes a 31 actividades trimestrales diferentes, con propuestas adaptadas a todos los grupos de edad, desde bebés hasta personas sénior. Las clases dirigidas podrán reservarse a través de la plataforma Deporsite, donde a finales de septiembre estará disponible toda la información y el sistema de reservas.

Entre las principales novedades de esta temporada destaca la ampliación de los grupos de entrenamiento funcional para personas sénior, una actividad orientada al trabajo de fuerza, movilidad y mantenimiento de la condición física que ha registrado una elevada demanda.

La oferta deportiva municipal se completa con las ligas locales de fútbol, baloncesto y fútbol sala, tanto durante la temporada de invierno como en la de verano. También continúa el programa Multideporte Escolar, desarrollado en los centros educativos y que incluye partidos y jornadas especiales los sábados en las instalaciones deportivas municipales.

En este último programa se incorpora un nuevo sistema de inscripción a través de la página web, desde la que las familias podrán acceder directamente al proceso y consultar los horarios correspondientes a cada colegio y categoría. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 18 de septiembre.

Calendario de inscripciones

Las personas que ya son usuarias del SME podrán realizar las renovaciones o cambios de actividades y condiciones de socio entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre. En el caso de los pagos domiciliados, la renovación se efectuará automáticamente.

Para quienes quieran inscribirse por primera vez en las actividades, el plazo estará abierto del 7 al 14 de septiembre. Cuando la demanda supere el número de plazas disponibles, el SME realizará un sorteo el 16 de septiembre.

Por su parte, las nuevas altas de socios podrán formalizarse a partir del 23 de septiembre. El Servei Municipal d’Esports prevé disponer de plazas y capacidad suficiente para atender las nuevas incorporaciones a lo largo de la temporada.