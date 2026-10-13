Nules prepara un Plan Municipal de Vivienda Asequible para responder a las necesidades de la población

El Ayuntamiento de Nules está trabajando en la elaboración de un Plan Municipal de Vivienda Asequible con el objetivo de conocer las necesidades reales de la población e impulsar soluciones que faciliten el acceso a una vivienda digna, especialmente a las personas que más lo necesitan.

En este contexto, el consistorio celebrará el próximo lunes, 19 de octubre, a las 19.00 horas, una jornada informativa abierta a toda la ciudadanía en el salón-teatro de la Caixa Rural Sant Josep. El encuentro servirá como espacio de información y participación para analizar la situación de la vivienda en el municipio, identificar las principales necesidades existentes y avanzar en la búsqueda de propuestas que permitan mejorar el acceso a viviendas asequibles.

Durante la sesión se presentarán las diferentes actuaciones que se prevé estudiar en el marco del plan municipal, con la finalidad de explorar alternativas adaptadas a la realidad de Nules y a las circunstancias de sus vecinos y vecinas.

La participación ciudadana será uno de los elementos fundamentales de este proceso, ya que permitirá recoger aportaciones y conocer de primera mano las demandas de la población. Estas contribuciones ayudarán a orientar las futuras medidas municipales y a definir soluciones ajustadas a las necesidades específicas del municipio.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Nules busca fomentar la implicación de la ciudadanía en el diseño de las políticas municipales de vivienda y avanzar en la identificación de medidas que contribuyan a garantizar un acceso más asequible a la vivienda.