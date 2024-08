Burriana impulsa la modernización del Mercado Municipal a través del taller de empleo Riu Anna VI

El Ayuntamiento de Burriana, en colaboración con el alumnado de informática del taller de empleo Riu Anna VI, está llevando a cabo un proyecto de modernización y digitalización de las paradas del Mercado Municipal.

El curso de informática del taller de empleo está desarrollando un sistema QR que se instalarán en las paradas del mercado. Las personas usuarias podrán acceder a vídeos de recetas tradicionales elaboradas por la ciudadanía de Burriana, así como a recetas internacionales, todo ello utilizando productos frescos y locales del mercado.

Otra de las innovaciones que se busca implementar en el Mercado Municipal es la integración de la aplicación "Too Good To Go". Esta herramienta digital permitirá a los comerciantes vender online los productos que no se han vendido al final de la jornada a un precio reducido.