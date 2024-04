Almassora lanza la campaña Comercio Seguro en cerca de 200 establecimientos

El Ayuntamiento de Almassora ha lanzado la campaña Comercio Seguro para facilitar a los establecimientos, cafeterías y bares de la localidad información útil ante posibles incidencias.

Entre los consejos, se recomienda no acumular grandes cantidades de dinero en efectivo en el establecimiento; variar horarios y días de ingreso en el banco, evitando rutinas; disponer de detectores de billetes falsos.

La campaña informa a los comerciantes que es aconsejable iluminar los accesos al local y las zonas más delicadas, no dejando a oscuras espacios que no se puedan controlar o no compartir información sobre la cuantía y el valor de los pedidos.