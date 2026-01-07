Vila-real amplía el horario de la BUC para apoyar a los estudiantes en época de exámenes

El Ayuntamiento de Vila-real ha habilitado un horario ampliado en la Biblioteca Universitaria del Conocimiento (BUC) para facilitar el estudio durante el periodo de exámenes universitarios. A partir del jueves 8 de enero y hasta el miércoles 21, se abrirá una sala de estudio adicional en la primera planta del edificio de lunes a viernes de 20:00 a 00:00 horas, complementando el horario habitual de la biblioteca (de 9:00 a 20:00 horas). Además, los fines de semana la sala de estudio estará disponible de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

Esta medida da cumplimiento a una moción aprobada por unanimidad en el Pleno municipal para ofrecer a los estudiantes de la ciudad un espacio adecuado donde preparar sus exámenes.