La Generalitat paraliza los plazos del PATIVEL en Burriana para proteger la villa romana en Sant Gregori

La Generalitat ha decidido paralizar los plazos del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) en el PAI Sant Gregori de Burriana, tras estimar favorablemente el recurso presentado por el Ayuntamiento. Esta decisión permitirá revisar el Plan Parcial y, al mismo tiempo, garantizar la conservación de los importantes yacimientos arqueológicos de la villa marítima romana, que datan de la época romana y estaban vinculados a la viticultura.

La paralización afecta a los plazos establecidos en el PATIVEL desde junio de 2021, cuando se emitió un informe cultural que recomendó revisar el proyecto, hasta la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan Parcial. Esta medida proporciona seguridad jurídica tanto a los inversores como a los propietarios de la zona, lo que refuerza la confianza en el desarrollo del área y la preservación de su patrimonio.

Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, ha visitado los yacimientos arqueológicos y ha destacado que la paralización de los plazos responde al compromiso del Consell de compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo económico. “El objetivo es ofrecer estabilidad jurídica, lo que permitirá a las administraciones, los sectores productivos y la ciudadanía planificar con certidumbre el futuro del municipio”, ha destacado Martínez Mus.

El Ayuntamiento de Burriana en colaboración con el Museo Arqueológico, están trabajando para incluir los restos de la villa romana en un proyecto de musealización y valorización del yacimiento, con el objetivo de potenciar su atractivo cultural y turístico. Esta decisión también refuerza el compromiso con el desarrollo sostenible y la conservación del litoral valenciano, alineándose con las políticas de protección del medio ambiente impulsadas por la Generalitat.