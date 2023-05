El velero "Pros" fondeado en el puerto de Apra desaparece tras la llegada del tifón Mawar

El pasado día 23 la tripulación del “PROS” daban la noticia en la web de la asociación AGNYEE : “los tripulantes presentes, bajo la dirección del capitán José Solá y las instrucciones de la Capitanía del Puerto, habían tomado todas las medidas a su alcance para asegurar el barco ante el inminente paso del tifón", antes de confinarse ellos mismos bajo la protección de una casa en tierra.

Durante las muchas horas que ha durado el paso del tifón han seguido su situación mientras ha sido posible a través del localizador GPS instalado en el barco. De este modo han podido constatar que en las primeras horas del paso del tifón el barco se desplazó de su lugar de fondeo, a pesar de las medidas suplementarias implementadas para asegurarlo”.

Una aventura de navegación épica con triste final

El velero español “PROS” con sede en el Real Club Náutico Torrevieja, comenzó el gran proyecto la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles (AGNYEE) dentro de los actos para conmemorar el V Centenario. Con una tripulación de 7 personas (5 hombres y 2 mujeres) el velero “PROS” de 21 metros de eslora, zarpaba del Real Club Náutico Torrevieja y se dirige al puerto de Sevilla en agosto de 2019 para comenzar el viaje que Magallanes y El Cano hicieron hace 500 años durante los próximos tres años.

El barco zarpó en agosto de 2019 de Sevilla y tenía previsto haber concluido el viaje en tres años. Disponía de un centenar de voluntarios adiestrados que iban a darse el relevo en diversos momentos de la ruta. Sin embargo, la suerte no ha acompañado a este proyecto.

En su ruta se cruzó la pandemia, lo que obligó a que el barco permaneciese durante meses anclado en el puerto peruano de Callao. Y ahora el encuentro con el tifón “Mawar” ha sido la mala racha definitiva.

El velero se encuentra desaparecido desde la madrugada del jueves, cuando llegó el supertifón “Mawar” a la isla de Guam, en el océano Pacífico. Ante las previsiones meteorológicas, el capitán Pepe Sola decidió permanecer en la isla de Guam. Gracias a esta decisión se ha conseguido salvar a sus hombres, pero no se ha podido evitar el naufragio.

En la escala de peligrosidad de los huracanes, el “Mawar” se encuentra en el nivel 4, cuando el máximo es 5. Su pasó por la isla de Guam ha causado enormes destrozos y arrasando zonas del interior, aunque no se han producido víctimas. No ha ocurrido lo mismo con el “Pros” que ha sido víctima del tifón “Mawar” un fenómeno meteorológico que según los servicios meteorológicos norteamericanos se ha elevado a la categoría de supertifón.

Desaparece la señal del GPS

Las previsiones de los meteorólogos daban la alerta de la llegada del supertifón a esa zona del centro de océano Pacífico. El “PROS” recibió este aviso el lunes 22, cuando se encontraba fondeado en el puerto de Apra, en Guam, donde había llegado el 16 de mayo, procedente de las islas Salomón.

Ante los avisos meteorológicos, el capitán habló con las autoridades portuarias para anclar el barco con especiales medidas de seguridad y refugiarse en una residencia de la isla para esperar a que el “Mawar” se alejase y pudieran continuar la circunnavegación del globo. Durante el miércoles, la furia del supertifón llegó al puerto. Los agentes portuarios pudieron fotografiar al “PROS” cuando se encontraba junto a uno de los pilares de los muelles.

El capitán Sola y sus hombres seguían la situación del barco gracias al GPS. Al amanecer del jueves, el capitán y los marineros se aproximaron al puerto y comprobaron que el velero había desaparecido. Las autoridades portuarias y el servicio de guardacostas de los Estados Unidos le comunicaron que no se había detectado ningún rastro del barco. “El velero no ha sido encontrado y nos tememos lo peor”, aseguraba el portavoz de la asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles (AGNYEE).

Tras varios intentos y puestos en contacto el domingo con Pepe Sola nos cuenta: “La situación aquí es caótica. No hay servicio alguno, sin electricidad no perdemos cargar los móviles que se quedan rápidamente sin batería, no hay agua, apenas hay internet, los mensajes nos llegan tarde y pocos, cuando llegan. Es tremendo. Entretanto la US Coast Guard sigue buscando el barco, de momento sin éxito. Nosotros estamos bien. De momento seguimos aquí, intentando localizar al barco. Los aeropuertos están cerrados hasta el 6 de junio”.

Nos comenta que, aunque el tifón hace días que se fue, las consecuencias son tremendas. “La isla está en una situación apocalíptica. No se puede imaginar. Ni siquiera se puede describir con palabras. Estamos hacemos gestiones con en US Coast Guard para tratar de localizar el barco. Seguimos en la isla tres personas dos habían vuelto a España y estamos esperando a cuatro tripulantes más”