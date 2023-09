Torrevieja presenta el nuevo servicio de recogida puerta a puerta de residuos orgánicos y envases de vidrio

SERVICIO DE RECOGIDA PUERTA A PUERTA DE RESIDUOS ORGÁNICOS

María José Ruiz ha explicado que, en base al censo de grandes productores de residuos de Torrevieja (bares y restaurantes, hoteles,…) se ha realizado una campaña destinada a todos ellos para informarles del nuevo servicio de recogida puerta a puerta de grandes productores de fracción orgánica.

Tras esta campaña, a los grandes productores que se hayan querido adherir se les ha proporcionado un cubo de 120 litros de color marrón, que sirve para el depósito de los residuos orgánicos que se generan en su establecimiento, así como un kit de bolsas biocompostables para el cubo. En esos cubos podrán depositar restos de fruta y verdura, restos de carne y pescado, cáscara de huevo, marisco, frutos secos, restos de infusiones y posos de café, así como otros restos de comida.

El tipo de residuos a depositar en el contenedor, los días y horarios de recogida en su establecimiento, ha sido trasmitido mediante la entrega de un tríptico con la información de este nuevo servicio que pretende que el reciclaje sea cada vez más efectivo en el sector de la hostelería.

La recogida se realizará los martes, jueves y sábados en horario de mañana (a partir de las 7:00 horas) y los establecimientos que se han adherido son restaurantes y hoteles de la ciudad.

Se dispone de un teléfono de atención para aquellos que se quieran adherir a este servicio de recogida puerta a puerta de residuos orgánicos (966 702 390)

SERVICIO DE RECICLADO DE LOS RESIDUOS DE ENVASES DE VIDRIO

La edil de Aseo Urbano también ha dado a conocer en la mañana de hoy la campaña destinada a la hostelería local que ha comenzado Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases en España.

Desde Ecovidrio se desarrollan acciones HORECA para apoyar a los locales de hostelería, dotarles de medios e incentivar el reciclaje de envases de vidrio, sin ningún coste para el Ayuntamiento de Torrevieja, ni para los hosteleros.

María José Ruiz ha recordado que el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana que establece para los locales de hostelería la obligación de separar los envases de vidrio y depositarlos en los contenedores correspondientes.

En una primera fase se visitan todos los locales de hostelería con educadores ambientales y se les entrega una carta de presentación firmada por el Ayuntamiento. Además, en esta primera visita, se cumplimenta un cuestionario en el que se constata si el local es reciclador o no y si necesita medios para reciclar. Una vez visitados todos, se les entregan cubos para separar el vidrio a los hosteleros que lo soliciten. Además, se revisa el parque de contenedores adaptándolos para el vaciado fácil del vidrio y si hay necesidad de más contenedores en calle, se colocan con la autorización del propio Ayuntamiento.

En la segunda fase de la campaña se visitan de nuevo sólo aquellos locales que no han sido receptivos en la primera fase, o que se ha detectado que no son recicladores, para volver a informales de la necesidad de su colaboración, y si fuese necesario, porque todavía hay locales dudosos o no recicladores después de dos visitas, se vuelven a visitar para intentar que participen en esta necesaria e importante campaña de incentivación del reciclaje de envases de vidrio en el sector de la hostelería.