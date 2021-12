La Santa Sede lo ha hecho público aceptando así la renuncia que por motivos de edad presentó monseñor Jesús Murgu

De este modo el Santo Padre acepta la renuncia que el obispo de Orihuela-Alicante, monseñor Jesús Murgui, presentó el pasado 17 de abril de 2021, fecha en la que cumplía 75 años, el límite de edad que fija el Derecho Canónico para ocupar este cargo.

Monseñor Jesús Murgui fue nombrado obispo de Orihuela-Alicante en 2012, después de que el papa Benedicto XVI aceptase la renuncia del anterior prelado, Monseñor Rafael Palmero, también por motivos de edad. En aquel momento Murgui ocupaba la sede de Mallorca. Anteriormente fue administrador apostólico de Menorca y obispo auxiliar de Valencia. Pasa ahora a ser administrador apostólico de la Diócesis de Orihuela-Alicante hasta que monseñor Munilla tome posesión el próximo 12 de febrero de 2022.

D. Jesús Murgui deja atrás 9 intensos años de trabajo en la Diócesis de Orihuela-Alicante donde ha cumplido sus bodas de oro como sacerdote (en 2019) y sus 25 años como obispo (en mayo de 2021). Durante su episcopado en Orihuela-Alicante ha presidido grandes acontecimientos como el 450 aniversario de la Diócesis, varios congresos sobre familia y educación, un Sínodo Diocesanos de Jóvenes o el nombramiento como obispo en 2016 del entonces sacerdote diocesano D. Francisco Conesa. Ha demostrado a lo largo de los años su interés por las vocaciones, la evolución de la catequesis y la prosperidad de las diferentes realidades de la Diócesis.

“Con todo ello, con mi gratitud total a Dios porque me ha concedido el don de poder servirle en esta entrañable Diócesis de Orihuela-Alicante durante más de nueve años, con mi gratitud a todos los colaboradores que he mencionado, y que me han sostenido y acompañado en todo este bendito tiempo; quiero dejar patente que me produce una profunda satisfacción en el Señor el nombramiento de Mons. José Ignacio Munilla, pues creo que va a representar muy bien en Orihuela-Alicante a Jesucristo, Buen Pastor. Por ello os pido a los diocesanos que lo recibamos como un pueblo bien dispuesto, con ojos de fe, con los que siempre hay que ver y situarse ante la vida de la Iglesia; y rezando por él y arropándole y secundándole, desde el inicio, en su ministerio” ha afirmado en su discurso de despedida esta mañana.

Por su parte el que será el nuevo obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, monseñor José Ignacio Munilla ha enviado un video de saluda en el que ha finalizado diciendo “Me encomiendo a la intercesión de San Vicente Ferrer, patrono de vuestra Diócesis, además de hacerlo a la intercesión de la Santísima Virgen en todas las advocaciones que veneráis. Me encomiendo a vuestras oraciones de todo corazón. Yo también, como el Papa Francisco, os digo como un mendigo que solo sabe pedir: ¡Rezad por mí! ¡Que sepáis que desde que conocí la noticia de mi nombramiento, yo rezo por vosotros!”

Monseñor José Ignacio Munilla

Mons. José Ignacio Munilla Aguirre nace en San Sebastián el 13 de noviembre de 1961. Inició los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de Toledo y los concluyó en San Sebastián. Obtuvo la licenciatura en Teología, especialización en Espiritualidad, en la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Burgos. Fue ordenado sacerdote en San Sebastián el 29 de junio de 1986.

Mons. Munilla Aguirre ha desempeñado el ministerio pastoral en Zumárraga: en los años 1986-1990 ha sido vicario parroquial en la Parroquia de la Asunción y en 1990 es párroco de El Salvador. Es también miembro del Consejo Presbiteral.

El 24 de junio de 2006 fue nombrado Obispo Palencia y tomó posesión de la diócesis el 10 de septiembre de 2006.

El 21 de noviembre de 2009 fue nombrado Obispo de San Sebastián, tomando posesión de la diócesis el 9 de enero de 2010.

En la reunión plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas (CCEE) que se celebró en Saint Gallen, Suiza, del 27 al 30 de septiembre de 2012, fue nombrado presidente de la Comisión de Comunicaciones Sociales de los obispos europeos.

En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales desde marzo de 2020 .

Fue miembro de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social desde la Asamblea Plenaria de marzo de 2017. Cargo que desempeña desde 2011. Durante el trienio 2005-2008 fue miembro de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Desde 2008 y hasta 2013 fue miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar (Subcomisión de Juventud).