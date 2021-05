En primer lugar se mostró el apoyo de todos los presentes a los 3.000 sanitarios que en mitad de un proceso de vacunación masiva han sido despedidos por la Generalitat

Entre los invitados que han dejado su opinión se encontraba Juan García de Otazo, relacionado con el mundo de la música, hostelería y el turismo, es paciente y conocedor del día a día del hospital tanto a nivel familiar como personal.

"Por un problema de salud estuve en uno de los mejores hospitales de Madrid, y fue aquí en el hospital donde por fin supieron diagnosticar mi problema. Hay muy buenos profesionales que me cuidaron con su cercanía y me ayudaron a salir adelante" siguió explicando "Hoy lamento que veamos la fuga de profesionales y eso no favorece al Hospital de Torrevieja ni a la sanidad de la zona, como tampoco favorece el turismo que viene a ésta zona en busca de una buena Sanidad" siguió manifestando "Solo puedo decir que si estoy aquí vivo es por el personal de hospital de Torrevieja. Por supuesto no quiero la reversión"

También se habló de deporte ya que el Departamento de Salud de Torrevieja, tiene un compromiso claro con el tejido sociodeportivo del entorno. Deportistas Jorge Sánchez y Jesús Rogel tomaron la palabra para insistir que sin el apoyo de Ribera Salud sería imposible que el deporte hubiera alcanzado, en la zona, los logros obtenidos.

“El apoyo de Ribera Salud es intangible por el extraordinario servicio sanitario que recibimos. Eso no tiene precio” decía Jesús Rogel. Por su parte Jorge apuntó “es esencial el apoyo técnico y sanitario que aporta el hospital a los deportistas para conseguir los logros, sin ello sería muy difícil, por lo tanto no a la reversión”

Por Sanidad Excelente Ana Francos explico cómo se han vivido los quince meses de vida de la asociación, con gran intensidad. Pero se dirigió a los Alcaldes presentes de los pueblos de la Vega Baja para pedirles un apoyo que pueden hacer desde sus ciudades “este es un problema de todos y nos afecta a todos. Ya hemos visto de lo que son capaces desde la Generalitat, promesas incumplidas a la hora de mejorar hospitales como el de San Bartolomé, ignoran a los trabajadores del hospital y a los ciudadanos que pedimos una mejor sanidad. No queremos eso para nosotros” insistió Ana “Sanidad Excelente somos todos y por lo tanto No a la Reversión”

Las intervenciones finalizaron con la intervención de Juan Antonio Franco sanitario y trabajador del Hospital quien hizo referencia a los programas en varias especialidades que se están llevando a cabo y que dejaran de formar parte del hospital, así como la fuga de profesionales “la ciudadanía tiene que saber que la tecnología de programas como Yo Salud, que facilita la información medico paciente, dejara de funcionar. No se trata solo de nuestros trabajos, también los pacientes se verán afectados con el cambio en temas sencillos como pedir recetas, que será de forma presencial o en temas de especialidades que desaparecerán” Juan quiso mostrar su apoyo al doctor Alberto Pérez-Grasa queridos en toda la Provincia de Alicante “intentó postularse como Comisionado Medico y fue despreciado designando a un político socialista que entre sus méritos está el haber sido concejal de festejos en Elche. Esto es algo incomprensible”

El acto se cerró indicando que la actual concesionaria se encarga de los centros de salud y del hospital, de modo que el paciente está recibiendo un trato integral, que permite abordar la medicina de forma preventiva y no aislada. Hoy se dispone de una gestión moderna, dinámica y que es viable, no anquilosada ni lastrada por los antojos políticos que es donde nos quieren llevar. Durante todo el acto y al finalizar los asistentes corearon proclamas como por los presentes el “NO A LA REVERSION””BARCELO DIMISION”