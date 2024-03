El Orihuela CF gana en Yecla (0-1) y se consolida como candidato a optar a una de las plazas de play off de ascenso

El Orihuela ganó al segundo clasificado, el Yeclano, en el campo de La Constitución, donde el conjunto murciano no había perdido ningún partido esta temporada, gracias a un gol de Callejón en el minuto 15. El conjunto escorpión no solo ha sido el primer equipo en vencer en Yecla, si no que lo hizo en inferioridad numérica desde el minuto 58 en el que fue expulsado Juanma por doble amarilla.

Con este importante triunfo, los oriolanos se consolidan como serios candidatos a optar a una de las plazas de promoción de ascenso, que se encuentra a solo dos puntos de distancia. Además, equipo de Sergi Guilló ha logrado encadenar 8 partidos sin perder, con 5 victorias y 3 empates, y ha mantenido la portería a cero en los últimos cinco encuentros.