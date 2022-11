la ONCE gritan ‘Sólo sí es sí’ por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres protagoniza el cupón de la ONCE del jueves, 24 de noviembre. Cinco millones de cupones difundirán esta efeméride que tiene lugar cada 25 de noviembre y a la que el Grupo Social ONCE dedica además un manifiesto para destacar que “ayudar a una víctima no es una opción, es su derecho y nuestra obligación”.

De hecho, más de cien mujeres con discapacidad que han sido víctimas de violencia de género, o a quienes la violencia ha provocado alguna discapacidad, se incorporan cada año como trabajadoras al Grupo Social ONCE, según explicó Patricia Sanz, vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional e Inclusión Digital del Grupo Social ONCE, a Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, en un evento en el que le hizo entrega de una lámina enmarcada con el cupón y el lema ‘Sólo sí es sí’.

El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se celebra el 25 de noviembre, para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La Asamblea General de Naciones Unidas asumió la convocatoria iniciada por el movimiento feminista para conmemorar esta fecha.

El Grupo Social ONCE ha elaborado un manifiesto en el que señala que se trata de una fecha “para la reflexión, el recuerdo, para llamar la atención sobre la importancia de detectar y denunciar como sociedad estas situaciones, y para expresar abiertamente la solidaridad con las 1.168 mujeres asesinadas en nuestro país desde que en 2003 comenzaron a registrarse estos casos”.

Y alerta de los riesgos aún más elevados de las mujeres con discapacidad que, según un informe del Parlamento Europeo, están expuestas a un riesgo cuatro veces mayor de sufrir violencia sexual que sus compañeras sin discapacidad.