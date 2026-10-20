55 edición

En marcha la nueva convocatoria del Premio 'Diego Ramírez Pastor' de Torrevieja con la presentación de candidaturas

🎙️ Hoy charlamos con Gemma Mateo Bosch, secretaria del Premio e hija del fundador, Juan Mateo García

👉 Los miembros del jurado recopilan estos días, por varias vías, las candidaturas que propone la ciudadanía. El fallo del jurado, reunido en el RCNT, tendrá lugar en la tarde noche del próximo 6 de noviembre

Onda Cero Vega Baja

Torrevieja |

Convocatoria para el LV Premio 'Diego Ramírez Pastor'

La organización del LV Premio 'Diego Ramírez Pastor' ha abierto el plazo para presentar candidaturas al galardón correspondiente a 2026.

Las propuestas pueden presentarse de forma verbal ante cualquier miembro del jurado, por escrito en el Real Club Náutico de Torrevieja, en la redacción del semanario Vista Alegre (Teatro Municipal, puerta lateral) o mediante correo electrónico (reyestorrevieja@hotmail.com). El plazo finaliza el 6 de noviembre de 2026.

El premio, fundado por Juan Mateo García y patrocinado por el Ayuntamiento de Torrevieja, reconoce cada año la trayectoria y contribución de personas o entidades vinculadas a la ciudad. La organización invita a los torrevejenses a participar proponiendo candidatos para esta 55ª edición.

Galardonados en las últimas cuatro ediciones

LIV edición (2025): Francisco Sala Aniorte y Rotary Club Torrevieja.

LIII edición (2024): Ars Creatio y Concha Valdés.

LII edición (2023): José Francisco Sánchez Sánchez, director de la Orquesta Sinfónica de Torrevieja.

LI edición (2022): Víctor García Villalgordo y la Guardia Civil de Torrevieja.

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