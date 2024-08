Manuel Martínez Sirvent deja el cargo de alcalde de Callosa de Segura

Este martes, 20 de agosto de 2024, el alcalde de Callosa de Segura, Manuel Martínez Sirvent ha presentado su renuncia al cargo que ostenta por motivos estrictamente personales y profesionales.

Esta es la carta de renuncia:

El motivo de esta comparecencia es anunciarles a todos una noticia de alcance para la organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Callosa de Segura, que afecta a mi persona y al cargo que ostento

En el día de hoy, después de una profunda reflexión y meditación acerca del momento vital en el que me encuentro, voy a presentar mi renuncia a mi cargo de Alcalde de Callosa de Segura por motivos estrictamente personales y profesionales.

Aprecio sinceramente la oportunidad que he tenido de servir a nuestra Ciudad y estoy agradecido por el apoyo y la colaboración que he recibido de los miembros de mis equipos de Gobierno (2019-2023 y actual), de las Corporaciones Municipales, los empleados del Ayuntamiento y, sobre todo, de los ciudadanos. Sin ningún lugar a duda, en cuanto al servicio público y contribución al bien común se refiere, ha sido todo un honor el formar parte de esta Corporación de Callosa de Segura y me siento especialmente privilegiado de haber sido miembro de esta casa durante cinco años y de haberlo sido en la condición de la máxima autoridad del municipio, como Alcalde de esta maravillosa ciudad de Callosa de Segura. Así como de haber podido contribuir con mis limitaciones y con mis talentos a la lucha por construir una mejor ciudad para todos.

Cuando acepté la tarea de servir a los callosinos como Alcalde, lo hice con la firme determinación de procurar el bien de nuestro municipio y con la esperanza de contribuir significativamente a nuestro pueblo; sabiendo que era una etapa de servicio en mi vida, la cual tenía fecha de finalización. He trabajado incansablemente para lograr la prosperidad y el bienestar de nuestros ciudadanos.

Cuando asumí esta responsabilidad, estaba totalmente convencido de que podríamos lograr avances importantes para nuestro municipio. Y es así. Junto con mis equipos de gobierno, durante mis mandatos, hemos logrado importantes avances, y estoy seguro de que el municipio continuará prosperando bajo el liderazgo del próximo Alcalde y Equipo de Gobierno. Me comprometo a colaborar en todo lo necesario para asegurar una transición ordenada y efectiva.

Desde la más estricta humildad, ha sido para mi todo un orgullo y un privilegio servir a nuestra Ciudad como Alcalde. Por eso hoy lo que quiero esencialmente es dar las gracias. Dar las gracias a todos los que han contribuido para que esto fuera posible: gracias a los miles de votantes que confiaron en mí y en mi candidatura en las dos elecciones municipales en las que fuimos vencedores. Gracias a nuestros simpatizantes y afiliados, a todos los que nos saludan, nos felicitan y nos animan por la calle que es sin duda lo más bonito de la política a todos ellos. Muchas gracias.

Quiero agradecer por supuesto la magnífica labor de todos los profesionales de esta casa: todos y cada uno de los trabajadores de este Ayuntamiento, que al fin y al cabo son servidores públicos de los callosinos, cosa que nunca deben olvidar. Gracias a todos: personal de administración, de servicios, Policía Local; funcionarios, personal laboral, interinos, eventuales, por programas…todos y cada uno de los que he tenido la oportunidad de dirigir durante estos 5 años. Mi recuerdo especial para aquellos que siempre han hecho bandera en su quehacer diario de la lealtad y del servicio al municipio de Callosa de Segura por encima de todo. Me siento muy agradecido a todos mis compañeros de grupo político municipal y de equipo de gobierno, tanto del presente mandato como del anterior. Sin duda, puedo decir que han sido excelentes equipos: con formación, con talento, con disciplina, con compañerismo, con persistencia y siempre con la mejor actitud y altura de miras; repito verdaderamente el mejor equipo que habría podido tener.

Gracias a los dirigentes presentes y pasados del Partido Popular. Con mención especial para las personas que confiaron en mí desde el inicio y que lo han seguido haciendo a lo largo de los años. Permanezco en el Partido Popular, me quedo en el Partido Popular como afiliado de base y siempre a su disposición, a disposición de nuestros dirigentes para absolutamente cualquier cosa que necesiten de mí. Por último y por tanto lo más importante quiero dar las gracias a mi familia. Quiero dar las gracias a mis padres y a mis suegros (por desgracia mi padre y mi suegro han partido al padre estos años de política activa), a mis hermanos, a mis cuñados, a mis sobrinos, a mi familia en sentido más extenso. Y por supuesto gracias a mis hijos y a mi mujer Leticia, que me ha apoyado siempre y en todo momento. La familia siempre sufre más que uno mismo cuando se producen ataques y especialmente si son de naturaleza personal y algunos hemos tenido, pero he tenido la inmensa suerte de contar con todos ellos con su capacidad de aguante así como con su apoyo en los momentos menos fáciles. Y sí, todo ha merecido la pena, porque servir a Callosa siempre merece la pena. Confío en que mi decisión será comprendida por todos los ciudadanos y miembros tanto del Equipo de Gobierno como de la Corporación Municipal. Solo pido eso: respeto por mi decisión.

Doy por finalizada esta etapa en mi vida, con enorme optimismo, esperanza y admiración para nuestra Ciudad y con enorme confianza en la capacidad de los callosinos de generar un futuro mejor: eso sí, es la hora de la sociedad civil, es la hora de cambiar el orden: “No pienses qué puede hacer Callosa por ti. Piensa qué puedes hacer tú por Callosa”. Cierro este capítulo de mi vida con la conciencia tranquila, la cabeza alta y el convencimiento absoluto de que he dado lo mejor de mí. Y termino como empecé: con las manos limpias.

Gracias a todos.

Un abrazo y viva Callosa.