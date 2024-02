Manifestación en San Miguel este domingo para rechazar la macroplanta solar en terreno agrícola

La Asociación de vecinas y vecinos 'San Miguel Arcángel' de San Miguel de Salinas y agricultores de la localidad han convocado una manifestación como protesta ante el anteproyecto de una macroplanta solar en el campo de San Miguel de Salinas con el lema energía renovable SÍ; pero NO así: 'Nuestro campo no se toca', 'No a la planta solar'.

El evento tendrá lugar el domingo 3 de marzo de 2024 a las 12:00 de la mañana. La salida está, prevista desde la puerta del Ayuntamiento de la localidad y después de recorrer varias calles de la localidad finalizará en la plaza de la iglesia.

'Réquiem por el campo de Salinas'

La planta solar está promovida por Acuamed, empresa pública dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, para abaratar la energía de la desaladora de Torrevieja. La planta ocupará alrededor de 200 hectáreas en plena producción, la zona más rica, fértil y productiva del municipio, lo que supondrá prácticamente la desaparición de la misma.

Esta circunstancia supone un duro golpe para la economía del municipio, que generará unas pérdidas anuales de alrededor de 4,5 millones de euros y mandará al paro a un buen número de agricultores y agricultoras para abaratar en apenas 4 céntimos el m³ de agua desalada.

Un procedimiento de redacción del anteproyecto "totalmente opaco"

A pesar de llevar tramitándose un año y de encontrarse en su fase final, la redacción del anteproyecto y su estudio de impacto ambiental, se ha realizado a espaldas de los vecinos y vecinas, que no han tenido conocimiento de la iniciativa hasta hace 13 días, "de manera tangencial y con sordina", al hacerse pública la consulta sobre la afección al paisaje del proyecto mediante el Plan de Participación pública de la planta solar, que ha supuesto un fuerte shock para la población. Jesús Pérez es uno de los agricultores y propietarios afectados:

Mari Marín es otra joven agricultora y propietaria de San Miguel de Salinas que ve peligrar las inversiones realizadas en los últimos años:

El día 14 de febrero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó la desaladora de Torrevieja para el anuncio de su ampliación y el de la instalación de una planta solar que abaratara la energía. En las informaciones que cubrían el evento no se concretaba la ubicación de la planta solar. Se especulaba que esta podía ubicarse en el canal descubierto del trasvase Tajo-Segura o bien en la lámina de agua del pantano de la Pedrera. Al día siguiente, 15 de febrero se hace público el emplazamiento definitivo en San Miguel de Salinas; así como las alternativas al proyecto también radicadas en este término municipal. Tampoco se han tenido en cuenta otras alternativas como la ubicación en el dominio público de la autovía. Manuel Gómez es el portavoz de la Asociación de Vecinos de San miguel de Salinas:

Llamamiento a la participación

La asociación de vecinas hace un llamamiento a la movilización para que se inunden las calles de San Miguel en apoyo del campo del municipio y para parar a tiempo este "tremendo desatino".