¡Gracias EQUIPO Gracias Orihuela!

Hoy hace un año de la moción de censura que cambió el gobierno de Orihuela a manos del PSOE y Ciudadanos/CLR, con la colaboración de Cambiemos (Podemos, Comunistas y Verdes) … y, como nos temíamos, seguimos sin presupuestos…

Llegado este momento, hoy quiero expresar mi gratitud a todos los oriolanos que, con su voto en las urnas, me permitieron el honor de ser el alcalde de Orihuela durante los últimos siete años.

Ha sido una labor muy complicada, han sido años muy duros en los que hemos tenido que luchar contra muchas adversidades: intereses y polémicas internas, externas, personales, modas y efectos de la naturaleza como la DANA y el COVID. Hoy quiero reconocer y agradecer a los que me han ayudado y acompañado en esta “aventura”, algo que les ha distinguido de los demás: su esfuerzo, su trabajo y su generosidad, anteponiendo siempre la responsabilidad, el rigor, la sensatez y la honestidad en el servicio a Orihuela, por encima de cualquier otro sentimiento personal por muy legítimo que pudiera ser.

Durante estos últimos ocho años, el equipo que he tenido el honor y el orgullo de dirigir (especialmente concejales, asesores y pedáneos) han sido expresión, imagen y ejemplo del PP de Orihuela. Quizás no sea a mí a quien formalmente le corresponda hacerlo, pero en la parte de representación del Partido Popular que haya podido ostentar durante este tiempo, les agradezco, sobre todo a los más cercanos, que hayan sabido estar a la altura y hayan dado la cara por nuestro Partido, que en los momentos más duros hayan sabido aguantar ataques y provocaciones, siendo un inmejorable ejemplo de responsabilidad, vocación de servicio y de compromiso, recuperando para nuestro Partido Popular estos valores y manteniendo pese a todo, las siglas del Partido Popular y su gestión en Orihuela, en lo más alto, donde se merece y donde siempre debe estar. Puedo asegurar que no ha sido nada fácil y por eso MERECEN EL MAYOR DE LOS RECONOCIMIENTOS Y AGRADECIMIENTOS, tanto en lo personal como en lo institucional.

Sin duda que durante este tiempo me he equivocado y personalmente pido disculpas por ello, quizás los mayores errores hayan derivado del enorme sentimiento de responsabilidad que se tiene cuando tus decisiones afectan directa e inevitablemente a tu pueblo, a lo que más quieres. Cuando las posibilidades de gestión las marcan circunstancias adversas y cuando quien debería priorizar el interés de nuestro pueblo, por el contrario, utiliza su voto para sacar rédito particular en contra del general, hay veces que lo “menos malo” es lo mejor que se puede elegir. Les puedo asegurar que cuesta mucho esfuerzo y sacrificio intentar gestionar con gente que no se merecen estar donde desgraciadamente están, pero las reglas de la democracia establecidas son las que son, y hay que acatarlas sin perder la esperanza de que pronto cambien para que la democracia sea real y efectiva: que realmente manden las mayorías y no las minorías, y que los oportunistas desaprensivos no puedan abusar de la benevolencia y buena voluntad de la mayoría seria, honesta y trabajadora.

Cuando llegamos, el objetivo era dejar nuestro municipio mejor que lo recibimos, y en este tiempo se han conseguido muchas cosas importantes, incluso algunas diría que vitales. Se han comenzado muchos proyectos que verán la luz antes o después, pero que ahí están, aunque las medallas se las lleven otros, eso nunca nos ha preocupado.

Próximamente tocará hablar de nuevo de oportunidades perdidas en este último año de legislatura, de mentiras flagrantes y descaradas, de gestiones desastrosas, inmorales y algunas posiblemente ilegales: presupuestos inexistentes, subvenciones perdidas, servicios y proyectos de obras abandonados, dejación de responsabilidades y un largo etcétera de despropósitos, pero lo haremos a partir de mañana. Hoy toca agradecimiento e ilusión por recuperar el futuro, hoy toca más que nunca hacer lo posible para que el nuevo proyecto del PP en Orihuela liderado por Pepe Vegara y su equipo tengan todo lo que nosotros no tuvimos, principalmente UNIDAD.

Insisto en el orgullo y agradecimiento por el honor que supone haber sido el alcalde de mi pueblo y sentirme querido y valorado por tanta gente. Me siento muy afortunado por ello e insisto en agradecer a todos mis vecinos, responsables de mi partido, compañeros y compañeras concejales, asesores, pedáneos y resto del equipo, su compromiso, confianza y apoyo, gracias.

Emilio Bascuñana Galiano