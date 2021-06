PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA TORREVIEJA 2021-22

Los conciertos tendrán lugar en el Auditorio Internacional de la localidad

Esta nueva temporada dará comienzo el sábado 16 de octubre, con un concierto dedicado al clasicismo vienés, con obras de Mozart y Haydn. Del compositor de Salzburgo se interpretarán el Divertimento en Fa Mayor K. 138 y la Sinfonía No 40 K.550. De Haydn se interpretará el Concierto para Violoncello No 1 en Do Mayor.

