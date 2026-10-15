La Casanovas Orquesta llenará el Teatro Municipal de Torrevieja con su concierto ‘Las ocho estaciones Vivaldi-Piazzolla’
👉 El Teatro Municipal de Torrevieja acoge este sábado 17 de octubre, a las 19 horas, el concierto ‘Las ocho estaciones Vivaldi-Piazzolla’, a cargo de la Casanovas Orquesta dirigida por José Francisco Sánchez y con Heorhii Sokolov como violín solista.
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, José Francisco Sánchez, ha anunciado que este concierto cierra la actual temporada de la Casanovas Orquesta, que ya ha presentado su Abono Casanovas 2026-2027.