CONCIERTO

La Casanovas Orquesta llenará el Teatro Municipal de Torrevieja con su concierto ‘Las ocho estaciones Vivaldi-Piazzolla’

👉 El Teatro Municipal de Torrevieja acoge este sábado 17 de octubre, a las 19 horas, el concierto ‘Las ocho estaciones Vivaldi-Piazzolla’, a cargo de la Casanovas Orquesta dirigida por José Francisco Sánchez y con Heorhii Sokolov como violín solista.

🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, José Francisco Sánchez, ha anunciado que este concierto cierra la actual temporada de la Casanovas Orquesta, que ya ha presentado su Abono Casanovas 2026-2027.

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

La Casanovas Orquesta llena el Teatro Municipal de Torrevieja en el estreno del ciclo ‘Family Concerts’
La Casanovas Orquesta llenará el Teatro Municipal de Torrevieja con su concierto ‘Las ocho estaciones Vivaldi-Piazzolla’
La Casanovas Orquesta llenará el Teatro Municipal de Torrevieja con su concierto ‘Las ocho estaciones Vivaldi-Piazzolla’ | Asociación Francisco Casanovas
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