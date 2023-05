Carolina Gracia apuesta por la construcción de un parque empresarial junto a la A-7

La alcaldesa de Orihuela y candidata socialista en las próximas elecciones del 28 de mayo, Carolina Gracia, ha anunciado algunas de las acciones que en materia de impulso económico se compromete a llevar cabo en caso de acceder de nuevo a la alcaldía de Orihuela, como iniciar los trabajos para poder contar con un parque empresarial junto a la A-7, con una superficie que ronde el millón de metros cuadrados. Gracia ha lanzado esta propuesta en el acto de convivencia celebrado con motivo del 1º de mayo, que ha congregado a ediles socialistas, integrantes de la candidatura, militantes y simpatizantes a las puertas de la sede del partido en la calle Hospital.

La candidata ha desgranado algunas de sus propuestas basadas en más suelo industrial, multiplicar la formación y generar espacios para emprendedores y autónomos. En su intervención, Gracia ha recalcado que el compromiso es "poner en marcha esta área industrial con toda la inmediatez posible". Como señala, "si queremos que Orihuela sea imparable, tenemos que ser imparables en nuestras decisiones. Y si lo decimos, lo hacemos”. La alcaldesa de Orihuela ha lamentado que “durante años se han quedado muchos proyectos sin arrancar porque nadie daba el primer paso. Ya pasó con la Ciudad Deportiva. En cambio, el gobierno que encabezo se propuso empezar los trámites y lo hemos hecho. Lo mismo haremos con el suelo industrial”. Gracia, también ha situado como prioritario poner el polígono 'Puente Alto' "en perfecto estado de revista, profundizando en las iniciativas en las que trabaja la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial 'Puente Alto' para mejorar su estado y hacerlo más competitivo”.

Otra de las propuestas lanzadas por Carolina Gracia ha sido la puesta en funcionamiento de un Centro Municipal de Formación para el Empleo, “un centro neurálgico de formación para el empleo de la Vega Baja”. Igualmente, la candidata socialista ha destacado la importancia de la colaboración pública y privada para la creación de dos centros de CoWorking, uno en la ciudad y otro en Orihuela Costa, "con un formato polivalente para el desarrollo de emprendedores, con hotel de asociaciones empresariales y con incubadora de microempresas tecnológicas y plataformas.

En su intervención, Gracia ha puesto en valor el trabajo de Pedro Sánchez y Ximo Puig, "en unos momentos tan difíciles”, poniendo como ejemplo medidas como el incremento en un 15% del Ingreso Mínimo Vital y de las pensiones no contributivas, la subida del 8,5% de las pensiones contributivas, la ayuda de 200 euros para personas con bajos ingresos, o la gratuidad del transporte público estatal. También la reforma laboral "que ha conseguido reducir a mínimos históricos la temporalidad sin que ello se haya traducido en destrucción de empleo".

También en el plano económico, Gracia ha elogiado la gestión del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. “Desde que gobierna Puig trabajan 400.000 valencianos más que hace ocho años. En Orihuela, el paro ha pasado de casi el 20% cuando el presidente Puig llegó al Gobierno, en junio de 2015, a poco más de 14% actual, casi un 6% menos de desempleo. La contratación indefinida ha aumentado al 50% y el salario mínimo ha subido para 200.000 personas”, ha destacado.

PROBLEMAS JUDICIALES DEL CANDIDATO DEL PP

En su intervención, Carolina Gracia ha lamentado que “sigan saliendo escándalos de dirigentes del PP de Orihuela, sobre todo de su candidato”. Así, la candidata socialista se ha mostrado sorprendida porque “además sale de indignado con el mundo en lugar de hacer autocrítica. Se enfada con los medios de comunicación, la justicia, el resto de partidos, y con los compañeros del propio PP de Orihuela que piden explicaciones”. “Hablando con un vecino, me explicaba esto del candidato del PP de una manera muy sencilla. Me preguntaba ¿tú elegirías como director del colegio de tus hijos a una persona a la que la justicia le pide siete años de cárcel por, supuestamente, defraudar a Hacienda? No ¿verdad? Pues el PP nos lo propone para ser alcalde de Orihuela”, ha concluido Gracia.