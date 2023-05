Cambiemos Orihuela se reivindica como la única alternativa "para liderar un Gobierno Local valiente y que no se subordine a PP ni C's"

Cambiemos Orihuela celebró el inicio de campaña en la Glorieta Gabriel Miró este domingo, 14 de mayo, con un acto que trató de huir del "tono mitinero" y que estuvo presentado por Marta Guillén, exconcejala de Cambiemos y que cierra la candidatura a modo simbólico. Participaron como candidatos, Carlos Bernabé, candidato a la alcaldía, junto a Leticipa Pertegal, Enrique Montero, María Menárguez y Luis García, números 2,3,5 y 6 de la candidatura, respectivamente.

Los candidatos de Cambiemos se reivindicaron como "la única candidatura netamente municipalista, transformadora y pensada exclusivamente en y para Orihuela". Como indicó Marta Guillén, "hemos logrado sumar para integrar no sólo a distintas organizaciones progresistas, sino, sobre todo, a mucha gente diversa que quiere que nuestro municipio avance. Y todo eso en una candidatura que no obedece órdenes de Madrid, València o Alicante, lo cuál nos hace más útiles para Orihuela".

Por su parte, Carlos Bernabé, candidato a la alcaldía, explicaba que se daba la paradoja de que, "mientras se percibe un cierto hartazgo político en cada vez más gente y es el año en que hay más cantidad y diversidad de gente implicada en el proyecto de Cambiemos. Creo que es señal de que somos una alternativa consolidada". En ese sentido, los candidatos de Cambiemos realizaron un balance muy crítico, tanto de la gestión de PP-C's entre 2015 y 2022, como del actual gobierno de PSOE y C's tras la moción de censura. "Durante los últimos años se ha agravado el estancamiento de Orihuela, la falta de políticas de vivienda, de transición ecológica, de bienestar social o de protección del patrimonio y servicios públicos". Una dinámica, que, apuntan, "no se ha corregido este año dado que el PSOE de Carolina Gracia optó por subordinarse a C's". Por ello, reivindicaban que "la Orihuela progresista y que no se resigna no puede vivir condenada a elegir entre las redes del PP y la de C's, merecemos una alternativa progresista que se atreva a avanzar y eso, hoy, sólo es posible si Cambiemos Orihuela lidera el Gobierno Local y lo hace sin ceder a chantajes de nadie", apuntaba Bernabé.

Por su parte, Leticia Pertegal, puso el foco en la rehabilitación de edificios y viviendas del casco histórico y barrios tradicionales de Orihuela. Esta medida tiene como fin, que estos inmuebles pasen a formar parte de una Bolsa Municipal de Vivienda, para poder ser alquilados a precios asequibles. Se pretende poblar estos barrios y el casco histórico "para que el estado de degradación en el que se encuentran no vaya a más y que los vecinos de Orihuela tengan acceso a la vivienda y posibilidades laborales en nuestra ciudad".

Enrique Montero, incidió en que Orihuela "llega tarde en ámbitos tan importantes como la movilidad urbana sostenible, que representa uno de los desafíos más importantes a los que tendrá que enfrentarse Orihuela en los próximos años". Planteó una hoja de ruta, en base a las propuestas programáticas de Cambiemos Orihuela haciendo hincapié en la necesidad de "vertebrar mediante transporte público nuestro municipio generando un modelo de transporte verde que sea alternativo al coche y que permita construir una Orihuela más accesible y peatonal".

María Menárguez, puso de manifiesto "las necesidades que tienen en nuestra ciudad las personas migrantes y la falta de espacio y recursos municipales que se destinan en Orihuela". También expresó el "preocupante aumento de los discursos de odio estos últimos años por parte de algunas fuerzas políticas". Finalmente, expuso los problemas que hay de conciliación familiar y anunció la propuesta de Cambiemos, 'Orihuela Cuida', "para favorecer la conciliación familiar a todas las personas del municipio".

Otro de los integrantes de la candidatura de Cambiemos Orihuela, Luis García, expuso la falta de políticas en materia de juventud "que se han realizado en el municipio durante estos cuatro años". También señaló la falta de recursos y servicios para atender a personas con discapacidad y enfermedad mental, "como sí hay en pueblos cercanos. Todo ello viene provocado por la inacción del Ayuntamiento a la hora de pedir subvenciones a la Generalitat, para favorecer que Orihuela cuente con estos recursos tan necesarios para el cuidado de estos colectivos".

Finalmente, los candidatos reivindicaron que, frente a las problemáticas planteadas, "Cambiemos lleva años planteando propuestas que tanto PP como C's y el PSOE de Carolina Gracia han ignorado o despreciado". Por eso, Cambiemos se reivindica como "el único voto útil para que Orihuela avance y no dependa de las presiones e intereses de PP ni de C's". Como señala Carlos Bernabé, "sabemos que hay mucha gente que quizá no piensa como nosotros en muchas cosas y, sin embargo, sabe que somos la mejor alternativa. Vamos a demostrarlo el 28 de mayo animando a la gente a votar".