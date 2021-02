C´s amenazó con romper el acuerdo de gobierno con los socialistas si no dimitía

EL CONCEJAL SOCIALISTA DE BENEJUZAR JOSÉ ANTONIO GARCÍA GÓMEZ PRESENTA LA RENUNCIA A SUS COMPETENCIAS

El grupo socialista del Ayuntamiento de Benejúzar, ante la noticia enviada por Cs sobre la renuncia a las concejalías del concejal y ex comisionado del hospital de Torrevieja, quiere dejar claro lo siguiente:

Que la renuncia a sus concejalías no viene por ninguna presión del Grupo Cs, ni de Benejúzar ni de Alicante, ni de Valencia. Que la renuncia viene a exponer que; habiendo tenido conocimiento de la apertura de investigación por parte de la fiscalía de Alicante, en relación con la presunta vacunación “irregular” de su persona, y toda vez que la misma vacunación se ha realizado, tal y como tengo acreditada en los distintos medios e incluso ante el propio ayuntamiento de Benejúzar, cumpliendo escrupulosamente con las indicaciones y calendarios que desde la propia Consellería de sanidad se indicaron y trasladaron.

En el mismo documento de renuncia, el propio concejal indica claramente, que la apertura de esta investigación, le da la oportunidad de desplegar todos los efectos y herramientas que le asisten en virtud del constitucional ejercicio del derecho de defensa donde corresponde. No es menos cierto que esto podría dar lugar al aprovechamiento político de la situación generada en torno a la persona del concejal y repercutir en la estabilidad del propio gobierno en el Ayuntamiento, en relación con el pacto de gobierno.

Los socialistas estiman que la estabilidad del gobierno municipal de Benejúzar es lo único importante para nuestro grupo político, antes que cualquier interés político, partidista o particular; siendo por tanto procedente, el de comunicar la renuncia del Concejal a sus competencias de manera cautelar y provisional, hasta el total esclarecimiento de las injustas acusaciones.

Hemos de indicar que la propia Consellería de Sanidad, manifestó, a pregunta de la corresponsal de RNE en Alicante, visto que el nombre del ya ex comisionado del hospital de Torrevieja y concejal de Benejúzar, no aparecía en el listado de investigados por la propia Consellería; si esta omisión del listado se debía a que el ex comisionado se había vacunado correctamente, a lo que fuentes oficiales de la Consellería indicaron que sí, que su proceso de vacunación fue acorde a las instrucciones dadas, ya que el comisionado es médico y ejercía su labor no asistencial en un Hospital.

Por todo ello, El Grupo Municipal Socialista del Ayto de Benejúzar, quiere dejar claro que son estos y no otros, los motivos reales de la renuncia del Concejal D. José Antonio García Gómez, como bien deja clara su carta de renuncia.