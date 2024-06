Sergi Guilló deja de ser entrenador del Orihuela CF y ficha por el Mérida de Primera Federación

El Orihuela CF busca nuevo entrenador tras la decisión adoptada por Sergi Guilló de no continuar al frente del equipo al que llegó a mitad de temporada. El joven técnico ilicitano sustituyó a Óscar Sánchez tras su destitución. Cogió al equipo luchando por no descender y lo llevó a jugar los play off de ascenso, donde llegó a la final con el Barakaldo, que fue finalmente el equipo que le arrebató el salto de categoría.

El club oriolano hizo público que su primera opción como entrenador para su segunda temporada en Segunda RFEF era Guilló y le ofreció un acuerdo de renovación, pero el técnico a decidido rechazar la oferta para entrenar en superior categoría, ya que ha recibido una oferta del Mérida de Primera Federación.

Tras lo ocurrido, el Orihuela CF ha emitido un comunicado oficial por el que se hace saber la decisión de Guilló y anuncia que en los próximos días dará a conocer el nombre del nuevo entrenador. Por su parte, el propio Sergi Guilló ha escrito una carta de despedida en redes sociales dirigida al club y a los aficionados.