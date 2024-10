El RCN Torrevieja consigue 3 oros, 2 platas y 2 bronces en el Campeonato Autonómico de Remo Olímpico celebrado en Torrevieja

El equipo de remo del Real Club Náutico Torrevieja-Escuela Municipal de remo han tenido una gran participación en el Campeonato Autonómico Suma de Remo Olímpico en las categorías alevín e infantil. La prueba autonómica se ha celebrado durante la mañana del domingo 20 de octubre en la zona de poniente del Puerto de Torrevieja.

Compuesto por 31 deportistas, el equipo torrevejense ha logrado 3 oros, 2 platas y 2 bronces.

Además, el fin de semana también se celebró, organizado por el Club Náutico Dehesa Campoamor, el XIII Trofeo CN Dehesa Campoamor, Copa Autonómica Nivel 1 de la clase Optimist, por delegación de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana, para Optimist A y Optimist B. Un total de 28 regatistas, 13 de A y 15 de B, han participado con la grimpola del Real Club Náutico Torrevieja, frente a un total de 123 regatistas de doce club náuticos de Murcia y Comunidad Valenciana. Los regatistas torrevejenses se han subido al pódium con la siguiente clasificación: Gonzalo Ballester 1º Sub 13 y 2º absoluto. Izan Rogel 2º Sub 13 y 3º absoluto. Iván Sáez 3º Sub 13.

Ayudas para hermanos deportistas en Bigastro

Por otro lado, el Ayuntamiento de Bigastro, a través de su Concejalía de Deportes, ha hecho entrega de las ayudas correspondientes a la primera convocatoria de 2024 para hermanos deportistas. En un acto celebrado el pasado viernes, 35 familias del municipio recibieron un total de 3.381,26 euros en ayudas. Con esta iniciativa, se busca apoyar económicamente a las familias que tienen más de un hijo practicando el mismo deporte, facilitando así su acceso y permanencia en la actividad deportiva.