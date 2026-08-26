Van Oevelen: "Es un club enorme, con un gran estadio, los aficionados, su afición es fantástica"

Kayne Van Oevelen que viene a priori a ser el segundo portero del equipo ha comparecido en rueda de prensa con los medios en su presentación oficial con el club.

El holándes al ser preguntado por su rol en el equipo ha comentado que viene con ilusión y con ganas de trabajar al máximo

Además el holandés ha destacado su primera impresión acerca del Valencia CF y Mestalla en su primer encuentro con el conjunto valencianista "El estadio es increíble, es un club enorme, con un gran estadio, los aficionados, su afición es fantástica, mucho ruido, cosa que me gustó, eso sí, pero yo considero que es normal cuando a los aficionados hay algo que no les gusta del equipo, es normal que reaccionen de esta manera y nosotros también estamos aquí para reaccionar y espero que lo podamos hacer el siguiente domingo".