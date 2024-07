El Valencia CF quiere evitar a toda costa que Samu Castillejo se ponga a las órdenes de Baraja

No es un secreto que Samu Castillejo y Baraja no hicieron buenas migas la pasada temporada, de hecho fue uno de los descartes en el tramo final de temporada en el que dio entrada a jugadores como Fran Pérez o Diego López.

Su discreta cesión en el Sassuolo italiano en el que no ha visto portería ni ha tenido una presencia destacable, le abren la puerta de salida del conjunto valencianista.

La principal opción para el jugador, sería regresar al Málaga, club en el que se formó y en el jugó prácticamente todo antes de llegar al Villarreal en 2015. Su paso por el Milán llamó la atención de varios clubs en Europa pero Castillejo eligió Valencia.

Sin embargo, su rendimiento no ha sido el esperado y Bara no lo quiere tener a sus órdenes el próximo lunes. Es por ello, que el clun se plantea ampliar las vacaciones de Castillejo para cerrar su salida lo antes posible, por lo que no estaría en las pruebas médicas del viernes ni en la sesión del lunes en Paterna.